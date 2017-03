La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/mar/2017 Copa Federación:

Enfrentará a River Plate de Chacabuco, ganador de la Zona C, en una serie que comenzará en nuestra ciudad y será a partido y revancha. Luego de completarse la fase de grupos de la Copa Federación Norte "Carlos Caly Tasistro", Atlético Las Campanas ya conoce cuál es su rival de Octavos de Final. Se trata de River Plate de Chacabuco, equipo que terminó en la primera posición de la Zona C con 16 puntos, producto de cinco victorias y apenas un empate. Por su parte, Las Campanas finalizó en el segundo lugar de la Zona D con 10 unidades, cerrando su participación en la fase de grupos con una derrota 4-2 como local ante La Catedral de Hurlingham, único equipo con puntaje ideal al cabo de las seis fechas. Igualmente, se trataba de un encuentro sin grandes atractivos, dado que ambos conjuntos ya se encontraban clasificados y con sus respectivas posiciones aseguradas. Por eso, la dupla Cejas-Navazzotti optó por darles rodaje a jugadores que habitualmente no venían teniendo participación como titulares en este certamen. Así, Las Campanas alistó a Nicolás Díaz; Milton Del Valle, Juan Cejas, Martín Lescano, Leandro Cuesta; Javier Vallejos, Ramón Vallejos, Valentín Miño; Matías Enriques, Gastón Capovilla y Joel Cerrudo. Luego ingresaron: Alexis La Paz, Pablo Astorga y Lucas Gorosito. El equipo de nuestra ciudad comenzó ganando al minuto de juego con tanto de Capovilla, pero la visita lo dio vuelta rápidamente con tantos de Agustín Ametller y Fernando Screpis a los 4 y 13 minutos. Luego, a los 32 del ST, Joel Cerrudo marcó el 2-2, pero La Catedral volvió a tener respuestas rápidas: Ametller y Alcides Monzón sellaron el triunfo con gritos a los 38 y 44 minutos del esa segunda mitad. Con este resultado, y de acuerdo al reglamento, que establece que se conforma una tabla general entre los clasificados según su promedio de puntos en esta fase de grupos, Las Campanas quedó 15º y por eso debe enfrentarse ahora con River Plate de Chacabuco, que se ubicó en el 2º lugar de ese ordenamiento. Los ocho cruces de Octavos de Final, que se disputarán a partido y revancha, son los siguientes: La Catedral vs Argentino Oeste (San Nicolás), River Plate (Chacabuco) vs Atlético las Campanas; Atlético Pilar vs Sarmiento (Zárate); Mechita (Bragado) vs 9 de Julio (Chacabuco), Juventud (Pergamino) vs Rivadavia (San Antonio de Areco); San Carlos (San Antonio de Areco) vs Social Obrero (Zárate); Comunicaciones (Mercedes) vs Palermo (Arrecifes); y Huracán (San Antonio de Areco) vs San Martín (Chacabuco). GANÓ LAS PRADERAS En su último partido de esta Copa Federación "Carlos Caly Tasistro", Atlético Las Praderas logró su primera victoria al superar 2 a 1 como visitante a San Lorenzo de Pilar con goles de Matías Ocampo y Adrián Samaniego. En este encuentro, el "Verde" formó con Ezequiel Urbina, Ezequiel Rodríguez, Ignacio Chávez, Facundo Bougnet, Cristian Salguero, Nelson Gómez, Adrián Samaniego, Gonzalo Agüero, Matías Ocampo, Diego Olivera Da Silva y Braian Regini.





Atlético Las Campana. Foto: Archivo.



