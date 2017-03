”El Estado en tu barrio” regresó ayer a Campana

Estará hasta mañana en la plaza de Villanueva. Allí se podrán realizar trámites de ANSES, Ministerio de Trabajo y RENAPER, entre otros. Además habrá actividades recreativas y se continuarán entregando antenas y decodificadores de la TDA. Una vez más, el programa "El Estado en tu barrio" del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires regresó a Campana. Hasta el viernes, con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, los vecinos podrán realizar trámites ANSES, Ministerio de Trabajo y RENAPER, en la plaza del barrio Villanueva. También se entregarán decodificadores y antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA). El intendente Sebastián Abella acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni; la subsecretaria de del área, Romina Buzzini; y el presidente del HCD, Sergio Roses, recorrieron ayer la plaza del barrio durante la primera jornada. "Estamos contentos porque cada vez que este programa llega a la ciudad no solo convoca a una numerosa cantidad de vecinos sino que también aumenta la disponibilidad de trámites que se pueden hacer. Su infraestructura sigue creciendo", destacó el Intendente tras su recorrida. También subrayó la importancia de su instalación en los barrios. "Este es un gobierno que está cerca de la gente. Esperamos que los vecinos puedan acercarse a realizar el trámite que necesite", comentó. Además, Abella mencionó que para poder informar a los vecinos respecto a la presencia del programa se armó un operativo de timbreo y destacó la importancia que tanto el Estado Nacional como provincial tengan presentes a Campana. En el lugar, se puede recibir asesoramiento y asistencia en trámites como la obtención del DNI, las partidas de nacimiento, la Asignación Universal por Hijo y atención médica gratuita en ginecología, odontología, pediatría y vacunación. Respecto a los turnos de DNI, Buzzini, señaló que "por la capacidad operativa del camión, se entregan 80 turnos para tramitar el DNI. Es importante aclarar que comienzan a darse temprano, desde las 8, y son para el mismo día". En tanto que, en relación a los trámites para los recién nacidos mencionó que "eso sí se puede ir desarrollando durante el día". Además informó sobre la entrega de decodificadores y antenas de la TDA. Según detalló la funcionaria, quien se acerque a solicitarlo no debe haberlo adquirido anteriormente. Podrán obtener su antena y decodificador, los beneficiarios de algún tipo de programa social, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, quienes poseen pensiones no contributivas y además los que perciben la Asignación Universal por Hijo. Se entregan un total de 150 por día. Como novedad, informó que "esta vez, el Municipio dispuso de un stand de asesoramiento para el certificado de discapacidad como también pensiones. Además hay un sector para brindar información sobre plan Fines". Finalmente, el presidente del HCD destacó la trascendencia del programa: "Esto no solo facilita la vida a los vecinos del barrio donde llega el programa sino también es informativo. Aquí los existe la posibilidad de interiorizarse de cómo realizar cada trámite". "La gente se acerca a conocer. Hay mucho interés por este programa. Es bueno también que se corra la información y que todos puedan aprovechar los beneficios de este operativo", concluyó Roses. "El Estado en tu barrio" estará en la ciudad también este jueves 2 y viernes 3, desde las 8, donde además habrá actividades deportivas y recreativas para los chicos. Así el Municipio junto a la Nación y la Provincia trabaja para facilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a servicios y prestaciones estatales.

Se entregan 150 kits de la Televisión digital abierta (TDA) por día





El Estado en tu barrio estará en Villanueva hasta el viernes.





Los vecinos pueden realizar distinto tipo de trámites.



”El Estado en tu barrio” regresó ayer a Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: