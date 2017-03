La gobernadora Vidal les pidió a los docentes debatir ”con los chicos en las aulas”

P U B L I C



Lo hizo al abrir el 145º período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Agregó que los espera "con la realidad de la provincia sobre la mesa y la intencionalidad política afuera". También se refirió a la seguridad y anunció diferentes obras. La gobernadora María Eugenia Vidal aseguró ayer que por primera vez en décadas "se trabaja en conjunto con el gobierno nacional", convocó a todos los sectores a conformar una mesa para implementar políticas de seguridad a largo plazo y llamó a los docentes a debatir salarios "con los chicos en el aula" y sin "intencionalidad política". Lo hizo al abrir el 145º período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. "Este año, aunque sea electoral, tenemos que seguir dando las peleas que hacen falta. No estamos acá para el aplauso fácil, porque la provincia no soporta más el camino de los atajos, las avivadas ni la improvisación", dijo Vidal. La gobernadora dedicó buena parte de su discurso al conflicto que mantiene con los gremios docentes y que ponen en duda el inicio del ciclo lectivo el próximo lunes, y les pidió debatir "pero con los chicos en las aulas", agregando que los espera "con la realidad de la provincia sobre la mesa y la intencionalidad política afuera". Vidal admitió que muchos bonaerenses "tuvieron un año difícil y todavía no vieron los resultados que esperamos", aunque les pidió que "persistan y me acompañen con su voto" en las elecciones legislativas de este año. También agradeció al presidente Mauricio Macri "por haber confiado desde el primer momento y por el apoyo incondicional en cada una de los desafíos" que afronta su gestión. "En un año no se puede resolver todo lo que no se hizo en 25, pero estamos avanzando en el camino correcto. No aflojen porque este cambio es necesario y ya sabemos lo que pasa cuando maquillamos la realidad", graficó. En su discurso ante los legisladores, Vidal destacó el programa "El Estado en tu Barrio" que asistió a "más de 720 mil bonaerenses que sufren la pobreza y que pudieron acceder a servicios fundamentales". "Dejamos atrás una política de punteros, sacamos los intermediarios entre el Estado y las personas, y este año vamos a llegar a 2 millones de bonaerenses porque eso es reducir las brechas de desigualdad", expresó. La gobernadora planteó como sus dos principales peleas la de obtener los recursos que le corresponden a la provincia por coparticipación y la lucha contra la inseguridad, a la que catalogó como "la principal demanda que me plantean cuando visito a los vecinos". "Nos estamos ocupando de la enorme deuda que nuestra provincia tiene con su gente porque los vecinos no reciben desde hace años un trato equitativo, porque hubo una pelea que nunca se dio: el Fondo del Conurbano", detalló. Agregó que otros gobernadores "decidieron callarse respecto de este tema y muchos presidentes anteriores también. Nosotros no. Decidimos ir a la Corte y reclamar lo que es nuestro. La Provincia de Buenos Aires es la que más aporta al PBI de la Argentina y la que menos recibe". Planteó además que la otra pelea "es por la seguridad". "Por eso peleo contra las mafias porque sé que peleo por cada mamá y papá que tiene miedo cada vez que su hijo sale de noche", señaló. Y dijo que hasta el 2015 "las fuerzas de seguridad se autogobernaban". "Nos estamos modernizando para que la Policía esté donde tiene que estar, porque más seguridad no es más sino mejor policía" aseguró y anunció que el 911 se extenderá a toda la provincia de Buenos Aires. Puntualizó que "todavía hay sectores que son parte de un sistema de corrupción y tenemos que separarlos" y si bien explicó que "ya apartamos a más de 3. 700 miembros de la Fuerza y hay 311 detenidos, a partir de nuestras investigaciones, nuestra decisión política es transformar un sistema que era corrupto, cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve". "La sociedad no tolera más que los delincuentes que están adentro y afuera del Estado no estén condenados o no cumplan sus condenas", indicó. En ese marco, anunció una convocatoria a un diálogo social para que las distintas fuerzas políticas, la Justicia y el Poder Legislativo "fijen acuerdos que se sostengan en el tiempo". "Durante los últimos 30 años hemos visto crecer constantemente, excepto en un corto período, el delito en esta provincia, aún con una inversión permanente en seguridad, por eso si no tenemos una política de largo plazo para tener mejor seguridad los resultados van a ser los mismos", detalló. En un discurso de casi una hora Vidal anunció también un plan de obras en infraestructura en 27 hospitales, la ejecución de más de 1.000 obras públicas en los 135 municipios y más de 2.500 kilómetros en obras en distintos corredores viales. Vidal llegó a la Legislatura en medio de un fuerte operativo de seguridad ante posibles protestas de docentes, aunque sólo hubo una pequeña protesta por la modificación al decreto que modificó el régimen de migraciones.

