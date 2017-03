Furlán recibió el petitorio de la UOCRA para reactivar la obra de la Termoeléctrica II

El diputado nacional y referente de la UOM visitó ayer la sede sindical de los trabajadores de la construcción y se entrevistó con su secretario general, Oscar Villarreal. Prometió llevar el reclamo al Congreso Nacional. La Seccional Campana de la UOCRA le entregó ayer en mano un petitorio al diputado nacional Abel Furlán para que interceda ante el Congreso con el objetivo de que se retome la obra de la Termoeléctrica "Manuel Belgrano II". Se trató del mismo documento que días atrás el gremio de la construcción les entregó a los diversos bloques de concejales que componen el HCD, y que reúne más de 1.500 firmas de trabajadores, entre activos y desempleados. La decisión de invitar a Furlán a la sede gremial y hacerlo participe de la estrategia de UOCRA para encarrilar la construcción de la central de energía se debió, en palabras de Oscar Villarreal a los afiliados presentes, a la falta de "decisión política" del poder de turno para lograrlo, no habiendo recibido hasta ahora una "solución de fondo" al atraso. Más tarde, en ronda de medios, Villareal agradeció la presencia de su colega de la UOM y se mostró confiado en su poder de gestión. "Tendría que recorrer la historia, pero yo sé que en mi presente en la UOCRA es el primer diputado nacional que vino y se puso a la par con nosotros para atender las dificultades que tienen nuestros compañeros trabajadores y nuestro gremio", destacó el secretario general de la UOCRA. "Sabemos que es un camino más que recorremos. Sabemos que el compañero va a ser la gestión que esté a su alcance. Sabemos que no pasa por él la definición, que si es un engranaje para que nos pueda ayudar y no tenemos dudas que él lo va a hacer, junto a otros compañeros que integran el bloque con él", añadió. A través de esa intención, Villarreal deseó que se "conmueva a aquellos que hoy conducen el país y especialmente a nuestro presidente, para que una de las tantas veces tome una decisión a favor de la gente trabajadora y de su familia". El líder de los trabajadores de la construcción local repasó el historial de medidas que han adoptado desde principios del año pasado para "agilizar" la obra paralizada, entendiendo que para "quienes están frente a la ciudad y que coordinan su color político con quienes están en la Provincia y en la Nación" debería ser "más fácil aceitar" una resolución al problema. "Nosotros hemos respetado esos tiempos y entendemos que es hora de seguir tocando puertas y, por qué no, llegar al orden nacional y nada más y nada menos que a través de un compañero de la fila gremial y especialmente un diputado nacional", afirmó. "Tenemos una fe enorme en la gestión del compañero Furlán porque es uno de los poco diputados que no cambió el discurso de campaña con los hechos de gestión. Y eso vale mucho", expresó el referente sindical. Por su parte, Furlán destacó que con Villarreal han "venido trabajando hace tiempo de forma conjunta", que comparten y defienden "los derechos de los trabajadores" y que "eso ha hecho que haya crecido un vínculo" entre ambos, lo que dio como resultado su presencia ayer en la sede la UOCRA de calle Alem para recibir el petitorio. "Me ofrecí con Oscar a aportar un granito de arena, llevando este petitorio a la Cámara de Diputados de la Nación. Lo he hablado con el bloque del Frente para la Victoria, fundamentalmente hoy estuve charlando con nuestro presidente, el compañero (Mariano) Recalde, que tuvo intenciones de venir, pero no pudo por distintas circunstancias. Pero me dio la palabra de que el bloque va a acompañar un pedido de resolución de este petitorio exigiéndole al presidente de la Nación fundamente que cumpla con las promesas de campaña", aseveró el legislador. Para Furlán, la continuidad de la Termoeléctrica II "son cuestiones de promesas incumplidas" porque "claramente la obra está licitada, están los recursos y no sabemos por qué cosa o razón la obra no comienza". "Y es una obra que los trabajadores de la UOCRA esperan fervientemente porque es el plato de comida que le tienen que llevar a su familia. No es solamente el sufrimiento del trabajador de la UOCRA: es el sufrimiento del trabajador y su seno familiar, que está esperando la posibilidad cierta de que consiga un trabajo y que lleve dignidad a su familia", argumentó. El referente metalúrgico sostuvo que Macri "tiene la obligación de atender este petitorio" y, al mismo tiempo, lamentó que en la Apertura de Sesiones en el Congreso de la Nación de este miércoles "su mensaje" haya girado alrededor de "un relato que no tiene nada que ver con la realidad que viven el pueblo argentino". "Y que no tiene nada que ver con la realidad que vive el pueblo trabajador. Porque claramente no habló ni un solo reglón de la industria: qué es lo que va a suceder con la industria en nuestro país. Nosotros vivimos en una ciudad, en una región, que se sustenta del desarrollo industrial", dijo Furlán. "Deja un mensaje -continuó- que nada tiene que ver con lo que está sufriendo el pueblo argentino. Y eso es una preocupación. Porque hoy pensé que iba a escuchar a un presidente que iba a hacer un mea culpa, que iba a admitir errores. Pero habló de que en la Argentina está todo bien, y que lo sigamos ayudando: nosotros lo queremos ayudar, pero queremos hacerlo viendo que nuestro pueblo está mejor, que fue la promesa de campaña". "El Gobierno merece que el 7 de marzo salgamos todos los gremios a decirle basta a esta política económica porque es el meollo de la cuestión. Si no hay un cambio, los trabajadores no vamos a poder ver realizados nuestros sueños", finalizó Furlán.

VILLARREAL Y FURLAN, AYER EN LA SEDE LOCAL DE LA UOCRA.





TRABAJADORES DE UOCRA ESTUVIERON PRESENTES.



