La banda de nuestra ciudad pisó por primera vez suelo cordobés y arremetió con un set conciso y cargado para ganarse a propios y extraños. Con un disco editado ("Viento en la tormenta") y una hiperactividad musical ejemplar (conciertos, festivales, redes sociales, videoclip...), la banda campanense Cabeza Hueca llegó por primera vez al escenario "Carlos Tórtola Escenario Punk" del Cosquín Rock para festejar su primer año de vida. Fue el último sábado. Y fue una arada difícil para los músicos de nuestra ciudad, quienes tocaron flanqueados por otros seis escenarios donde mostraban lo suyo artistas como Viva Elástico, Rich Robinson Band (The Black Crowes), Viticus y Coleman, entre otros. Pero esto no fue motivo para que Brian Ramirez (batería), Alejandro Rodríguez (primera guitarra), Mariano Herrera (voz y guitarra) y Diego Sarna (bajo) se amedrenten. Caracterizados con su maquillaje y vestimenta particular, los campanenses arremetieron con seis canciones de su cosecha (Viento en la tormenta, Amarga verdad, Recuerdos, Pares, Zapatos a devolver, Obligado) y dos covers (Pensar en Nada de León Gieco y Un ángel para tu soledad de Los Redonditos de Ricota) que hicieron bailar, corear y disfrutar a miles de presentes que descubrían a esta joven banda. Tras media hora de intenso show, el grupo dejó el escenario con la promesa de volver con nuevo disco para la próxima edición del festival más federal del país.



Cabeza Hueca explotó con sus canciones en su presentación en el Cosquín Rock

