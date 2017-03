Puerto Nuevo espera para saber si juega mañana frente a Ituzaingó

Si el fútbol se reanuda, el Auriazul se debería presentar este viernes como visitante desde las 17 horas con arbitraje de Santiago Mitre. Mientras se prolongan las dudas sobre la posibilidad de que se reinicie el fútbol argentino este fin de semana, crece la incertidumbre también en Puerto Nuevo, dado que el equipo dirigido por Norberto Silvero fue programado para mañana viernes, cuando desde las 17 horas debía enfrentar a Ituzaingó por la 16ª fecha de la Primera D, con arbitraje de Santiago Mitre. Sin embargo, la medida anunciada por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y la chance de que se dicte la conciliación obligatoria mantiene a este encuentro en un territorio de incertidumbre total. Igualmente, el Auriazul no abandonó nunca su preparación e, incluso, días atrás, disputó un último amistoso contra un combinado de jugadores libres al que le convirtió diez goles en dos tiempos de 45 minutos. En el primero, Silvero alistó a la mayoría de los jugadores que se perfilan como titulares, incluido el delantero Carlos Perrona (ex Muñiz), quien se incorporó al plantel de Puerto Nuevo (se transformó en el cuarto refuerzo luego de las llegadas de Joaquín Montiel, Federico Godoy y Kevin Redondo). Ese primer equipo formó con Luciano Berro; Nicolás Rodríguez, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Michel Gómez; Franco Colliard, Santiago Aguilar, Maximiliano Díaz, Juan Ignacio Peloso; Jorge Ubiría y Carlos Perrona; y se impuso por 5 a 1 con goles de Colliard (2), Ubiría (2) y Perrona. Posteriormente, en el segundo tiempo de 45 minutos, el entrenador rotó a casi todos los jugadores, pero eso no modificó la supremacía Auriazul: esa segunda mitad terminó 5-0 con tantos de Gastón Noir (2), Gustavo Roldán, Esteban Soraire y Octavio Ábalos. TRIUNFO DEL SELECTIVO. Un combinado de Puerto Nuevo conformado por algunos jugadores de Primera División más juveniles del club participó de un Torneo de Verano en Zárate y derrotó por penales a Defensores Unidos luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos (gol de Lucas Flores para el Auriazul). Entre los integrantes de este equipo de Puerto Nuevo se destacaron Tadeo McIntyre y el arquero Rodrigo Ponce De León, quien atajó un penal clave en la definición desde los 12 pasos.

FRANCO COLLIARD, PIEZA CLAVE DE PUERTO NUEVO Y AUTOR DE DOS GOLES EN EL ÚLTIMO AMISTOSO.



Puerto Nuevo espera para saber si juega mañana frente a Ituzaingó

