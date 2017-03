Son muchos los años en los que conozco a un gran profesional como lo es el Dr. Juan David Pérez quien con su Hospital veterinario en la Calle Sarmiento al 479 atiende con gran amor y mucha dedicación a mi perra labradora "Donna" por ese mismo motivo también con el que es un apasionado por la pesca nos venía quedando en la gatera vivir una jornada de pesca juntos. De esta manera se dio que hace unas semanas intervino quirúrgicamente a "Donna" y con el tema de sacarle los puntos de sutura nos volvimos a encontrar, así fue que llegó mi invitación ¿Juan salgamos de pesca nocturna este viernes te parece o te queda mejor el sábado?, de inmediato su respuesta fue el viernes me prendo el sábado estoy complicado. Mucho para charlar no hubo un par de conservadoras con bebidas frías para pasar la noche y algo de comida como para compartir fue todo lo acordamos, aunque en nuestras mochilas no faltaron repelentes y alguna ropa de abrigo la que en realidad no fueron necesarias utilizar, como de costumbre el Tono Ciliberti nos aguanto con La Estación del pescador abierta hasta nuestro paso por unas buenas porciones de carnadas entre ellas lombrices, tripa de pollo y morenas entre otras.

Llegamos al Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda a "Gino" sacamos las lonas acomodamos todas nuestras pertenencias, cargamos agua para el mate y bajamos al río. Motor en marcha entonces salimos aguas abajo del Guazú en unos 30 minutos llegamos al Bravo donde nos fondeamos cerca de los juncales en una profundidad de unos 7 metros, armamos nuestros equipos, encarnamos nuestros anzuelos en principio en busca de bagres amarillos para encarnar, pero estos fueron tomados de una por armados de hasta el kilo de peso pero con ellos también llegaron unos piques excelentes que se abrieron en principio para grandes armados de hasta los tres kilos y bagres blancos de kilo y medio a dos, los que nos tenían a mal traer sin darnos respiro.

La noche se presentó inmejorable con un cielo cargado de estrellas, en algún momento por un periodo de una hora el pique se puso remiso, pero promediando las 21:30 hs se abrió nuevamente en esta oportunidad comenzamos a sacar lindos pati, entremezclados con bagres amarillos de quinientos a ochocientos gramos, uno de mis equipos marco un pique muy firme el cual al tomar la caña en mano espere una segunda reacción del pez la cual respondí con una firme clavada. De mi parte la lucha en esta oportunidad fue intensa con una vara de metro ochenta y un reel de los denominados huevitos, la sorpresa fue grande cuando vimos emerger semejante cabeza del agua se trataba de una carpa que seguro pasaba los 10 kilos de peso, la cual en una de las ultimas corrida rompió el anzuelo y se liberó, de todas maneras promediando las 04:30 horas de la mañana y sin haberse cortado en ningún momento el pique de lindos pati, bagres y armados se abrió el pique para bogas que promediaron de los 2,700 a los 3,500 Kg, también como broche de esta jornada inolvidable con uno de mis equipitos más livianos y un micro reel logre la captura de una carpa que marco en la balanza 7 kg de pura potencia. En cuanto a esta nueva jornada de pesca nocturna en compañía de mi querido amigo el Dr. Pérez creo que para los dos quedara guardada en el recuerdo como una de las mejores sin ninguna duda.

Entérate más sobre el estado del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general Luis María Bruno

