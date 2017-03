La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/mar/2017 Según el PJ, de 50 análisis al agua de Campana, la mitad dio con valores no recomendables









Vallomy dejó entrever que el Intendente está informado "Y nos seguimos preguntando de dónde le surgía la información a Sebastián (Abella). Nosotros hoy para sentarnos acá con ustedes y decir ´Señores los nitratos están elevados´ hicimos un trabajo de buscar análisis, chequear información, hablar con profesionales pero, básicamente, conseguimos los análisis. Tan desinformado (el intendente) no está porque de lo contrario no hablaría de nitratos", señaló Joel Vallomy. Los datos, explicaron, se desprenden de información aportada por el OCABA. Se trata de indicadores altos en nitrato, cloruros, sólidos disueltos totales y sulfato. Si bien las muestras no son recientes, hay varias del 2016. El Partido Justicialista de Campana presentó ayer un informe con datos del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) en el cual, de 50 muestras locales analizadas, 24 superan los límites recomendados de sustancias dañinas para la salud. La información llegó al justicialismo por intermedio de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, donde el PJ había radicado una denuncia meses atrás. "Hoy tenemos la respuesta de la Defensoría del Pueblo, que le dio traslado a la Municipalidad de Campana, solicitándole los análisis de los pozos; a ABSA, que es el concesionario del servicio en el distrito; y también a la OCABA, que es el organismo de control oficial", señaló Andrea García. Solo este último habría contestado. Los datos obtenidos por el PJ son parciales y no cuentan con muestras recientes (sí hay del 2015 y 2016). Sin embargo, dejan picando la posibilidad de que en varios puntos de la ciudad -tanto del casco urbano como de la periferia- los indicadores de algunos elementos presentes en el agua podrían en la actualidad estar fuera del máximo permitido por la legislación provincial. "No tenemos todavía lo que es metales pesados, una parte que seguimos solicitando. Pero tenemos unos 50 análisis que se realizaron en Campana, no solamente en tanques sino en la red misma que va a los domicilios y en los puntos de extracción. Y podemos decir que aproximadamente la mitad dieron en alguno de los ítems de análisis que se debían tomar con valores fuera de norma", aseveró Joel Vallomy. De acuerdo a una tabla del informe compartido ayer, de las 50 muestras analizadas por la OCABA, 9 superan el tope autorizado permitido de nitrato; 17 el de cloruros; 14 el de sólidos disueltos totales; y 14 el de sulfato. Asimismo, más de la mitad de las muestras tomadas entrarían en la clasificación de agua "muy dura" si se toma en cuenta los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece dicha categorización a partir de los 180 miligramos por litro de carbonato de calcio. "Y lo que es llamativo -y que nos preocupa- es que el OCABA ha realizado un montón de análisis, 24 sin dar en valores de norma, pero no hay un re-análisis: no sabemos si los puntos donde se encontraron falencias en los valores fueron subsanados", comentó Vallomy. "Los resultados -continuó- si bien no generan en el corto plazo un riesgo tremendo para la salud, son análisis que de persistir a mediano y largo plazo si generan algún tipo de cuestión. Por eso son puntos a subsanar". Y le solicitó al Municipio "un control con un laboratorio homologado de todos los puntos de extracción" para "saber de una vez por todas cuál es la situación". Por su parte, García recordó las palabras de Abella sobre la calidad del agua y aseveró que fue "el intendente quien nos puso en alerta". "Ahí nos entró la preocupación, porque ningún vecino de Campana anda analizando el agua que sale de la canilla. Esto se supo por boca del intendente, pero no supimos nunca las medidas que tomó para salvaguardar la salud de todos los campanenses", dijo. Los próximos pasos del Partido Justicialista, según lo adelantaron sus referentes ayer, serán llevar esta información al jefe comunal por intermedio del bloque de concejales del FPV-PJ, mantener una nueva audiencia con el Defensor del Pueblo para ampliar la denuncia, y solicitarle a ABSA conocer "qué es lo que hizo en esos puntos" donde los análisis dieron mal en su momento, ya que el OCABA transmite -o debería trasmitir- las falencias descubiertas a las prestadoras del lugar. Pero el camino del PJ podría desembocar incluso en acciones legales contra ABSA, tal cual lo advirtió el presidente de la bancada pejotista, Luis Chesini. "Como bloque, si tenemos que emprender alguna acción legal contra la empresa, la vamos a hacer", afirmó, después de considerar al servicio de ABSA como "caro, malo e insostenible" por su forma de cobro

REFERENTES DEL PJ CAMPANA, AYER, MOSTRANDO LA INFORMACIÓN RECIBIENDO Y COMENTADA LUEGO EN CONFERENCIA DE PRENSA.



