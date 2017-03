Juan Manuel Witt: ”Me siento en mi mejor momento”

"El Principito" en BoxRec Según el sitio BoxRec, Juan Manuel Witt se encuentra en la posición 65 del ranking internacional de la categoría Superligeros. Ese ordenamiento es encabezado por el estadounidense Terence Crawford, actual monarca de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). En cuanto a los boxeadores argentinos rankeados en dicho sitio, Witt ocupa la cuarta posición de la categoría por detrás de César René Cuenca, Mauro Godoy y Emiliano Rodríguez. Así lo señaló "El Principito" tras superar al italiano Christian Guido, a quien calificó como su rival "más exigente". Ahora espera por una chance mundialista o una pelea en Estados Unidos. "Por ese objetivo estamos trabajando", aseguró. El último sábado, bajo un calor sofocante, Juan Manuel Witt superó un duro escollo cuando enfrentó al italiano Christian Guido, al que derrotó por KO en el octavo round sobre el ring instalado en el club Plaza Italia. "Fue, posiblemente, el rival más exigente que hemos tenido en nuestra carrera. Un rival muy digno, tal vez el mejor que enfrenté", señaló luego "El Principito", en diálogo con Radio City Campana. "De hecho, nunca habíamos llegado a una instancia tan larga en un combate, y menos de la manera en que se desarrolló esta pelea, que fue muy pareja round a round", agregó. En ese sentido, entrevistado por Ricardo Stecconi, Witt reveló que el combate le dejó diferentes secuelas: "Ojos hinchados, marcas en el rostro y el cuerpo muy dolorido". Ese agotamiento físico también fue marcado por el sofocante calor que se vivió en la noche del sábado: "El clima fue un factor clave en el rendimiento. Ya lo había sido durante la preparación, porque fueron muchos días de calor intenso y eso nos afectó físicamente". En cuanto a la pelea en sí, "El Principito" admitió que se vio sorprendido por la propuesta del rival: "Se desarrolló un plan de pelea inmediato sobre el ring, porque Guido realizó técnicas diferentes a las que habitualmente venía realizando. Porque además del boxeo, él también practica otras disciplinas de combate y cuenta con varios recursos y estrategias tomados de estas disciplinas. En Campana utilizó mucho la guardia abierta, golpes no convencionales, saliendo para los costados de una manera diferente al boxeador tradicional. Por eso tuvimos que modificar nuestra estrategia", detalló en diálogo con Radio City Campana. El momento más complicado de Witt en el combate fue el sexto round, cuando sufrió un hematoma en el ojo derecho. "Por suerte pudimos controlar bien esa herida en la esquina, bajar la inflamación rápidamente y no perder el control de la pelea", explicó. Finalmente, en el octavo, el púgil de nuestra ciudad logró encontrar un desenlace favorable: "Pude conectarlo con un gancho de izquierda entre la boca y el tabique, un poco más arriba del mentón. Eso le produjo una hemorragia nasal y un dolor muy fuerte, que cuando cayó le imposibilitó levantarse", contó. La mayor exigencia es parte del ascenso que Witt (30 años) está buscando para su carrera: "No hay otra manera de escalar que no sea enfrentando a los mejores boxeadores. Y paso a paso, pelea tras pelea, vamos encontrando boxeadores de mayor jerarquía y con más técnica. Y así se desarrollan peleas tan emotivas y vibrantes como la que tuvimos el sábado", asintió. El combate con Guido tenía carácter de eliminatoria mundialista dentro de la categoría Superligero de la Comisión Mundial de Pugilismo (WPC según sus siglas en inglés). "Ahora estamos esperando el resultado de la otra eliminatoria del organismo por el cual peleamos. Y a la vez, paralelamente, seguimos trabajando en busca de una pelea en el exterior. Hay muchas posibilidades de que sea en mayo", reveló "El Principito". "El objetivo primordial del equipo y del agente que trabaja con nosotros, que es de la empresa Top Rank, es llegar a Estados Unidos. Por ese objetivo estamos trabajando. Tenemos esperanza que se dé próximamente", agregó. Y en el cierre del diálogo radial, Juan Manuel no dudó sobre su actualidad deportiva: "Me siento en mi mejor momento, porque tengo juventud, pero también experiencia. Y porque a lo largo de los años he acumulado entrenamiento físico que me ayuda a intensificar las preparaciones, a que sean cada vez más duras, para peleas más duras".

"EL PRINCIPITO" EN ACCIÓN, EL PASADO SÁBADO EN EL CLUB PLAZA ITALIA, DONDE ENFRENTÓ AL ITALIANO GUIDO, A QUIEN DERROTÓ POR KO EN EL OCTAVO ROUND.



Juan Manuel Witt: ”Me siento en mi mejor momento”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: