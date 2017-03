Ciudad recibe a Regatas (SN) en un duelo clave en el cierre de la segunda fase del Provincial

P U B L I C



Desde las 21.30 enfrentará en su gimnasio de Chiclana 209 al equipo nicoleño. El ganador se quedará con el segundo puesto de la Zona Norte "D" y se asegurará la ventaja de localía al momento de afrontar el repechaje para los Cuartos de Final. Con la tranquilidad de saberse adentro del repechaje, pero buscando la mejor posición posible de cara a los playoffs, Ciudad de Campana recibirá esta noche a Regatas de San Nicolás por la sexta fecha de la Zona Norte "D" del Torneo Provincial de Clubes. Será un duelo clave para definir las posiciones en esta Zona Norte "D", dado que el ganador se quedará con el segundo lugar y una mejor ubicación en la Tabla General, buscando contar con ventaja de localía para el cruce de repechaje. Es que los mejores cuatro de esa Tabla General avanzarán directamente a los Cuartos de Final, mientras que los otros cuatro equipos que accedan a esa instancia se definirán en series que disputarán los ubicados del 5º al 12º lugar. Para Ciudad de Campana también será un partido importante para demostrarse que la imagen que brindó en San Nicolás no es la que le corresponde. Es que en el encuentro de la tercera fecha, Regatas lo venció como local por 33 puntos de diferencia (94-61). Hoy, la revancha será en nuestra ciudad, en el gimnasio de Chiclana 209 desde las 21.30 horas. Además, el Tricolor tendrá la posibilidad de cerrar invicto la segunda rueda de esta segunda fase, dado que ya le ganó a Presidente Derqui como local y a Juventud de Cañuelas como visitante. En caso de conseguirlo, llegará entonces de la mejor manera al repechaje en busca de los Cuartos de Final. PARTIDOS 6ª FECHA ZONA SUR "A": Independiente (Tandil) vs Unión y Progreso (Tandil) ZONA SUR "B": Los Andes (Punta Alta) vs El Fortín (Olavarría) INTERZONAL SUR: Ateneo (Punta Alta) vs Racing (Olavarría) ZONA NORTE "C": Central Buenos Aires (Zárate) vs Somisa (San Nicolás); Gimnasia (Pergamino) vs Los Indios (Junín). ZONA NORTE "D": Juventud Unida (Cañuelas) vs Presidente Derqui; Ciudad de Campana vs Regatas (San Nicolás). ZONA NORTE "E": Independiente (Z) vs Lobos AC; Ciudad de Saladillo vs Atenas (La Plata) POSICIONES ZONA SUR A: 1) Independiente (Tandil), 18 puntos; 2) Unión y Progreso (Tandil), 16.5 puntos; 3) Ateneo (Punta Alta), 11.5 puntos. ZONA SUR B: 1) Racing (Olavarría), 17 puntos; 2) El Fortín (Olavarría), 14.5 puntos; 3) Los Andes (Punta Alta), 12 puntos. ZONA NORTE C: 1) Somisa (San Nicolás), 18 puntos; 2) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 16 puntos; 3) Central Buenos Aires (Zárate), 13.5 puntos; 4) Los Indios (Junín) 13, puntos. ZONA NORTE D: 1) Presidente Derqui, 18 puntos; 2) Ciudad de Campana, 16 puntos; 3) Regatas (San Nicolás), 15.5 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 11.5 puntos. ZONA NORTE E: 1) Independiente (Zárate), 16 puntos; 2) 3) Atenas (La Plata), 15 puntos; 3) Lobos Athletic Club, 14 puntos; 4) Ciudad de Saladillo, 13.5 puntos. TABLA GENERAL: 1) Independiente (Tandil), 18 puntos; 2) Presidente Derqui, 18 puntos; 3) Somisa (San Nicolás), 18 puntos; 4) Racing (Olavarría), 17 puntos; 5) Unión y Progreso (Tandil), 16.5 puntos; 6) Independiente (Zárate), 16 puntos; 7) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 16 puntos; 8) Ciudad de Campana, 16 puntos: 9) Regatas (San Nicolás), 15.5 puntos; 10) Atenas (La Plata), 15 puntos; 11) El Fortín (Olavarría), 14.5 puntos; 12) Lobos Athletic Club, 14 puntos; 13) Ciudad de Saladillo y Central Buenos Aires, 13.5 puntos.

CRISTIAN ROSSINI TENDRÁ UN DIFÍCIL DESAFÍO ANTE LOS INTERNOS DE TALLA Y JERARQUÍA CON LOS QUE CUENTA REGATAS DE SAN NICOLÁS.



Ciudad recibe a Regatas (SN) en un duelo clave en el cierre de la segunda fase del Provincial

