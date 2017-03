Un ”Zumbathon solidario” llega este sábado al Parque Urbano

A partir de las 17.30, habrá una clase gratuita a cargo de la Academia We Dance. Durante la jornada, organizada por el Municipio, la comunidad podrá colaborar con la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia y el Hogar Ebenezer. Un "Zumbathon solidario" llega este sábado a las 17.30 al Parque Urbano. La actividad -organizada por el Municipio con la colaboración de la Academia We Dance- busca recaudar fondos para la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia y el Hogar Ebenezer. Por eso, durante la jornada estará a la venta un bono contribución por un valor de $30 con importantes sorteos. El premio mayor será una estadía en la Costa Atlántica. También las instituciones estarán a cargo de un kiosco con ventas de bebidas y helados. "En esta oportunidad, este evento con fines solidarios junta a instituciones, la comunidad, el Municipio y el Concejo Deliberante. El Zumbathon se replicó en otras oportunidades con un gran éxito", destacó el secretario de Comunicación, Martín Seguin, en conferencia de prensa. "Es una actividad para toda la familia. Esperamos que se acerquen a disfrutar y también a colaborar", enfatizó el funcionario, quien además adelantó que para finalizar el evento habrá un show musical a cargo de Sergio Luis. Por su parte, el presidente del HCD, Sergio Roses comentó que "será una actividad para que todos se diviertan, desde los más pequeños hasta los adultos mayores". Roses también destacó el valor solidario de este encuentro subrayando el compromiso de Ezequiel Suárez de la Academia We Dance a la hora de colaborar en la región. "Lo que se recaude será destinado a dos importantes instituciones de la ciudad. Este Zumbathon convoca a las familias a disfrutar de un día recreativo al aire libre y, a la vez, hacer un aporte solidario. Ambas están haciendo una obra muy importante en la ciudad", concluyó. Rocío Luz, profesora de la We Dance, extendió la invitación a todos los vecinos para "divertirse y pasar un buen rato con música". "Es para todas las edades. Solo necesitan ropa cómoda y ganas de divertirse", dijo. Finalmente, Marisa Ricca, del Hogar Ebenezer, extendió su agradecimiento a los organizadores "por habernos tenido en cuenta". "Queremos que los vecinos sepan que todo lo que aporten ese día podrá continuar bendiciendo a los niños y las familias de nuestra ciudad", agregó. Y Beatriz Berges, de la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia, manifestó que "es costoso adquirir los alimentos y los materiales que necesitamos a diario para los chicos, por lo que esta es una manera excelente de ayudarnos a solventar esos gastos". La Casa de Día Padre Aníbal Di Francia está ubicada en Burgos 1144 en el Barrio Los Nogales y, el Hogar Ebenezer, en Félix Fernández 464, La Josefa. Lo recaudado en esta actividad será destinado, por partes iguales, tanto al desarrollo de sus actividades como también al servicio alimenticio de cada una de ellas.

Autoridades junto a representantes de We Dance y las instituciones beneficiarias anunciaron la actividad.



