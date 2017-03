El Torneo de Verano del CCC entra en su etapa decisiva

Terminó la fase regular. Doce equipos clasificaron directamente a Octavos de Final y los otros cuatro se definirán hoy a través de un repechaje. Con la disputa de las fechas 10 y 11, el Torneo de Fútbol 7 de Verano que organiza el Club Ciudad de Campana culminó su fase regular y hoy ingresará entonces a su etapa decisiva. Es que doce equipos (los seis primeros de cada zona) ya clasificaron a Octavos de Final, mientras que los cuatro que completarán ese cuadro se definirán hoy mediante cuatro cruces de repechaje. En la Zona A, el mejor fue Hierros Campana, que avanzó directamente a Octavos de Final junto a Gomería JND, Amarula FC, Académicos FC, Carpintería Metálica Curti y Humilde Team. En tanto, Paliza Táctica, La Autentica Defensa, Los Retunaldos y El Muro FC disputarán el repechaje buscando también llegar a los Octavos de Final. Mientras que MM Inst. Electricas y Cervecero quedaron eliminados. Y en la Zona B, el mejor fue LPSD, que ya clasificó a Octavos de Final junto a Carcare CYL, Pago al Toque, Aranjuez, Mirtha La Pantera e Italianísimas FCA. En tanto, Tarántula FC, Interacero, Carnicería El Apo y Paso a Paso jugarán el repechaje, mientras que Fiesta Dulce y Plegadoras Migueles quedaron eliminados. Los cruces de repechaje se disputarán esta noche desde las 19 horas. Se enfrentarán: Interacero vs. Carnicería El Apo; Paliza Táctica vs. Paso a Paso; Tarántula FC vs. El Muro FC; y La Autentica Defensa vs. Los Retunaldos. Los cuatro ganadores volverán a presentarse el lunes 6, cuando se disputen íntegramente los Octavos de Final. ZONA A RESULTADOS 10ª FECHA -Hierros Campana 1-0 La Autentica Defensa. Gol: Sebastián Ratto (HIE) -Humilde Team 1-3 Gomería JND. Goles: Víctor Fraccaroli (HUT); Nicolás González (2) y Tomás Fumeau (JND). -Amarula FC 5-2 MM Instalaciones Eléctricas. Goles: Cristóbal Vener (2), Matías Irigoyen, Marcos Jendrulek y Máximo Bardallo (AFC); Javier Pons y Juan Manuel González (MMI). -El Muro FC 0-1 Cervecero. Gol: Horacio Salas (CER). -Carpintería Metálica Curti 1-2 Académicos FC. Goles: César Fraga (CMC); Ignacio Gavazzi y Tomás Di Francesco (ACA). -Paliza Táctica 1-2 Los Retunaldos. Goles: Juan Pablo Moreira (PAL); Bruno Catardi y Juan Cingolani (LOR). 11ª FECHA -Gomería JND 6-3 La Autentica Defensa. Goles: Tomás Fumeau (3), Nicolás González (2) y Martín Varela (JND); Agustín Parrilla (2) y Franco Parrilla (LAD). -Los Retunaldos 0-2 Humilde Team. Goles: Matías Davico (2) (HUT) -Carpintería MetálicaCurti 5-1 MM Instalaciones Eléctricas. Goles: Nicolás Nobili, Fernando Canci, Matías Rojas, Santiago Boveri y Francisco Albornoz (CMC); Carlos Luján (MMI). -Académicos FC 3-1 Paliza Táctica. Goles: Ignacio Gavazzi (2) y Emilio Boveri (ACA); Juan Pablo Moreria (PAL) -Cervecero 1-5 Amarula FC. Goles: Cesar Rivero (CER); Federico Vener (2), Joaquín Puzio (2) y Marcos Jendrulek (AFC). -Hierros Campana 3-0 El Muro FC. Goles: Juan Pablo González (2) y Stefano Donattini (HIE). ZONA B RESULTADOS 10ª FECHA -Pago al Toque 2-0 Fiesta Dulce. Goles: Matías Marchan y Mauro Nicolíno (PAT). -Tarantula FC 4-1 Plegadoras Migueles. Goles: Lautaro Lescano (4) (TFC); Daniel Batalla (PLE). - Italianisimas FCA 3-3 Aranjuez. Goles: Federico Díaz (2) y Hernán Ramos (ITA); Ian Albornoz (3) (ARA) -LPSD 2-0 Paso a Paso. Goles: Uriel Brandan (2) (LPSD). -Carcare CYL 0-0 Carnicería El Apo. -Interacero 2-0 Mirtha La Pantera. Goles: Iñaqui Monteiro Rodríguez (2) (INT); Walter Bertoli Barsotti y Lisandro Acutain (MLP). 11ª FECHA -Fiesta Dulce 5-1 Tarantula FC. Goles: Mauro Navarro (3), Hipólito Ramos y Gustavo Arenaza (FDU); Giuliano Zarantonello (TFC). -Mirtha La Pantera 1-3 Pago al Toque. Goles: Jorge González (MLP); Matías Marchan (2) y Ricardo Tejerina (PAT). -Carnicería El Apo 0-3 Interacero. Goles: Juan Manuel Amestoy, Nicolás Cossali y Gerónimo Ferrari (INT). -Paso a Paso 1-2 Carcare CYL. Goles: Augusto Puzzo (PAS); Nahuel Domínguez y Mauro Garrido (CAR). -Aranjuez 1-1 LPSD. Goles: Fernando Gugenheim (ARA); Alex Curto (LPSD). -Plegadoras Migueles 1-4 Italianisimas FCA. Goles: Santiago Gorosito (PLE); Federico Gasperi (2), Gonzalo Ibáñez y Hernán Ramos (ITA) Goleadores: 1) Maximiliano Márquez (ITA), 13 goles; 2) Tomás Fumeau (JND), 12 goles; 3) Matías Marchan (PAT), 11 goles; 4) Marcos Jendrulek (AFC) y Jorge González (MLP), 9 goles; 6) Paulo Espíndola (CAR), 8 goles; 7) Juan Pablo González (HIE), Juan Pablo Moreira (PAL), Ian Albornoz (ARA) y Uriel Brandan (LPSD), 7 goles. OCTAVOS DE FINAL El lunes se jugarán los ocho partidos de los Octavos de Final, que serán los siguientes: -Carpintería Metálica Curti vs. Mirtha La Pantera -Hierros Campana vs. Ganador La Autentica Defensa/Los Retunaldos -Académicos FC vs. Italianisimas FCA -LPSD vs. Ganador Paliza Táctica/Paso a Paso -Carcare CYL vs. Humilde Team -Amarula FC vs. Ganador Tarantula FC/El Muro FC -Pago al Toque vs. Aranjuez -Gomería JND vs. Ganador Interacero/Carnicería El Apo

