El gobierno provincial buscará hoy destrabar el conflicto para que las clases arranquen el lunes. Haría una nueva oferta salarial. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, convocó para hoy al mediodía a gremios docentes para mantener una nueva reunión destinada a destrabar el conflicto, evitar el paro de 48 horas y que las clases arranquen el lunes próximo. Según trasendió, la administración bonaerense presentaría una nueva oferta salarial para ajustar los sueldos en forma trimestral de acuerdo con el índice inflacionario. La nueva reunión de la Comisión Técnica Salarial se desarrollará a partir de la 12 con la presencia de los secretarios generales de los gremios y los tres ministros bonaerense que participan de las negociaciones: el de Trabajo, Marcelo Villegas; el de Economía, Hernán Lacunza; y el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro. Tras pasar a un cuarto intermedio el pasado 28 de febrero, ahora se retomarán las negociaciones en otro contexto, pues algunas hipótesis parecen ser descartadas, como la posibilidad de que la paritaria se cierre por decreto. La gobernadora aseguró no tener previsto firmar un decreto para cerrar la paritaria docente y aclaró que los voluntarios que se ofrecieron para ocupar cargos ante el paro "no reemplazan" a los maestros. La mandataria aclaró que la prioridad es que "los chicos tengan clases y por supuesto quedará abierto un canal de diálogo con los dirigentes", por lo que aclaró: "No tenemos previsto un decreto" para cerrar las paritarias.

Convocaron nuevamente a los gremios docentes

