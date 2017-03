Además se considera la posibilidd de trasaldar la planta a una zona alejada de la zona urbana para minimizar las molestias a los vecinos. En la mañana de ayer técnicos del Spar (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural) estuvieron en Los Cardales para visitar la planta de tratamiento de efluentes local y evaluar las posibles acciones a seguir, a raíz de que la planta se encuentra practicamente colmada en su capacidad de saneamiento de aguas. Los funcionarios estuvieron en las oficinas de Copesel, cooperativa que se encarga de la operación de la planta de efluentes de Los Cardales. Allí recabaron toda la información técnica sobre la actual situación de la planta, su capacidad operativa y la demanda actual y proyectada que debe enfrentar, con el objetivo de elaborar un proyecto de inversión para aumentar la capacidad de tratamiento. Según comentaron los propios técnicos del Spar, que trabajan en el departamento de explotación, las opciones que se manejan son la ampliación de la planta en su ubicación actual, o su mudanza a un sector aun no determinado que permita alejar la planta de la zona urbanizada de Los Cardales. Esta segunda alternativa, reconocieron, es la mas dificil y mas costosa, aunque aun no se ha descartado la posibildiad de la mudanza en virtud de los reclamos de los vecinos de la zona por los malos olores que emana la planta cuando sale de servicio por desperfectos técnicos. Si esta opción es la elegida, la actual planta depuradora solo permanecería funcionando como estación de bombeo de los luidos cloacales hacia la nueva planta. En caso de que la provincia opte por la ampliación de la planta existente, las necesidades mas imperiosas pasan por la construcción de una segunda pileta de tratamiento de aguas, y la construcción de una planta de secado de barros. Con esas nuevas obras, la actual planta practicamente duplicaría su capacidad de tratamiento y mejoraría la calidad final tanto de los líquidos ya tratados que vuelca al arroyo, como de la materia sólida que queda como residuo final. En cualquier caso, la decisión que se tome deberá tener en cuenta las perspectivas de crecimiento de Los Cardales y su zona de influencia por lo menos 20 o 30 años hacia adelante. El sistema de tratamiendo de aguas de Los Cardales debe estar preparado para absorver esa demanda, y dentro de lo posible minimizando las molestias que la cercanía de una planta de tratamiento de efluentes causa a los vecinos. Los funcionarios prometieron volver en no mas de 30 días con avances concretos en cuanto al proyecto técnico de inversión en Los Cardales. Pudo saberse también que la visita de los técnicos del Spar se produjo luego de una reciente reunión que mantuvo el intendente Adrián Sanchez con el presidente del Spar Ing. Ignacio Gómez, en la cual se plantearon las necesidades en materia de saneamiento de todo el distrito de Exaltación de la Cruz. El Spar es uno de los organismos provinciales encargados de operativizar la supuestamente enorme inversión en obras de infraestructura que tiene planificado el gobierno de María Eugenia Vidal para este año en toda la provincia.



Exaltación de la Cruz:

Evalúan la ampliación de la planta depuradora de Los Cardales

