El Carnaval 2017 de Exaltación de la Cruz todavía tiene una fecha pendiente de realización, que será el próximo sábado 4 de marzo en Pavón, frente a la plaza Suavegón. Hasta el momento el resultado ha sido mas que positivo, medido en cantidad de público que se hizo presente, y en la calidad y cantidad de los números artísticos que participaron de las distintas fechas.

La calidad general del espectáculo viene creciendo en los últimos años, y esto redunda en que el Carnaval de Exaltación de la Cruz crece en convocatoria, en prestigio y en la expectativa que genera para el próximo año.

Además, el carnaval crece también en la recaudación y en el resultado económico final. Hasta el momento se han recaudado mas de 1 millón de pesos, que según ha estipulado la comisión organizadora del carnaval se distribuirán de la siguiente forma.

Mas de medio millón será destinado al sistema de salud municipal a través de aportes directos a las cooperadoras del Hospital San José y de los distintos Centros de Atención Primaria, que recibirán en su conjunto ese dinero.

El fin solidario del carnaval se completa con el aporte que también recibirán los bomberos voluntarios, por un monto de 48 mil pesos, y los clubes de Leones y Rotary que recibirán entre los dos 75 mil pesos.

También las agrupaciones que participaron del carnaval tienen un beneficio que asegura que puedan seguir apostando al crecimiento para que esta fiesta sea cada vez mayor, por tal motivo se repartirán $370.000 y la Comisión se quedará con una reserva de 55 mil pesos.

A esta importante suma de dinero que recibirán las entidades de bien público locales, hay que sumar el importante movimiento que se generó en el distrito que benefició a los comercios locales por la cantidad de personas que se acercaron de zonas aledañas.

No caben dudas que el Carnaval de la Familia que se realiza en Exaltación de la Cruz, no para de crecer y promete seguir haciéndolo y superándose año tras año por la calidad del espectáculo, con variados shows musicales, importantes agrupaciones de carnaval y la muy buena predisposición de un público que bailó, cantó y no se privó de jugar con espuma.