Los futbolistas ratificaron el paro y no habría fútbol

Puerto Nuevo pasó al miércoles Luego de entrenar ayer por la mañana pensando en que hoy debía jugar frente a Ituzaingó, el plantel de Puerto Nuevo conoció que el encuentro había sido postergado y reprogramado para el miércoles a las 17 horas. Sí, mientras continuaba la incertidumbre sobre el regreso del fútbol argentino, también se dieron modificaciones de la programación y, entonces, Puerto Nuevo tendrá otros cinco días más de preparación de cara a la reanudación del campeonato de la Primera D. El partido frente al León del Oeste corresponde a la 16ª fecha (primera de la segunda rueda) y será arbitrado por Santiago Jorge Mitre. Ayer se reunieron en Agremiados y sostuvieron la postura del gremio. Es debido a la falta de pago que acreditan varios profesionales de distintas instituciones tanto de Primero como del Ascenso. La AFA avisó que sancionará a los clubes que no se presenten a jugar. Los jugadores del fútbol argentino tomaron anoche la decisión de no jugar este fin de semana y el Secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, aseguró que la situación está "peor que a la mañana". "No habrá fútbol. A la mañana dije que la cosa estaba peor que ayer y ahora digo que está peor que a la mañana", reveló Marchi tras reunirse con referentes de los diferentes equipos de las distintas categorías del fútbol argentino. "Mañana asistiremos al Ministerio de Trabajo con toda la documentación sobre la realidad económica de los clubes", agregó. Además, el titular del gremio de futbolistas manifestó: "No entiendo a la conducción de AFA, esperamos respuestas, fuimos muchas veces, hemos esperado, soportado, tuvimos paciencia. La decisión es retener tareas porque no se ha podido cancelar la deuda con los jugadores que datan de 4 o 5 meses". "La AFA se debería ocupar de controlar a los clubes para que esto no ocurra y no aplica reglamentos. Les da poder para que sigan gastando", indicó Marchi, tras lo cual expresó: "Jugar la fecha con juveniles es un retroceso, es una medida muy reaccionaria". En tanto, remarcó: "La energía que usan para defender a los deudores deberían usarla para sancionarlos. Nosotros pedimos que se acredite el pago a los futbolistas. En cualquier sociedad el reclamo sería aplaudido, pero acá pasan ser de víctimas a victimarios". El Comité de Regularización de AFA emitió este jueves por la noche un comunicado respecto de la decisión tomada por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) de no jugar este fin de semana y en el mismo indicó de manera oficial que la fecha sigue vigente y recuerda que los clubes se exponen a sanciones. "En el marco de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y la audiencia fijada para el día de mañana a las 11 horas en el Ministerio de Trabajo como ya es de público y notorio conocimiento, los clubes de Primera División en un nuevo acto de solidaridad, ha resignado a los fines de poder destrabar la medida de fuerza adoptada por Futbolistas Argentinos Agremiados", se señaló el escrito. En el mismo se indicó: "Atento en consecuencia que este fin de semana comenzarán los torneos de Primera, Primera B, Primera C, Primera D, la Asociación del Fútbol Argentino recuerda que establecen sus reglamentos sanciones para aquellos equipos que no presenten sus respectivos equipos, en los día y horarios oportunamente designados".

MARCHI Y AGREMIADOS SE MANTUVIERON FIRMES.



Los futbolistas ratificaron el paro y no habría fútbol

