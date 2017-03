Un delincuente está en grave estado tras un tiroteo en un intento de robo frustrado en Villanueva

Junto a un cómplice trató de asaltar a un vecino con el que habían arreglado la supuesta venta de un televisor. Le dispararon dos veces y lo lastimaron, pero el hombre de 57 años respondió e hirió de gravedad a uno de los malvivientes, quien se encontraba evadido de la Unidad 41. Un delincuente se encuentra internado en terapia intensiva, en delicada situación, luego de haber protagonizado un tiroteo ocurrido el pasado sábado en el barrio Villanueva. Según trascendió, todo sucedió alrededor de las 16.30 horas en la zona de San Martín y Maipú, luego que un conocido vecino del barrio, de 57 años, acordara la compra de un televisor. Así, mediante una comunicación telefónica arregló las condiciones con el vendedor y también el lugar de la transacción. Pero cuando se dirigía a ese destino en su VW Bora, fue cruzado por un Ford Orion del que descendieron dos individuos armados que le exigieron el dinero que supuestamente llevaba consigo para la compra-venta. El vecino se negó a entregar la plata y como respuesta recibió dos disparos de arma de fuego: uno lo impactó en un hombre y otro en el pie izquierdo. Sin embargo, esto no evitó que pudiera responder el ataque con un arma que llevaba consigo. Fue así que hirió a uno de los delincuentes en la zona del abdomen, obligándolo a escapar junto a su cómplice. Tras este tiroteo, el Ford Orion en el que se movilizaban los delincuentes quedó abandonado en la zona de San Martín y Maipú. Posteriormente se comprobó que tenía pedido de secuestro de parte de la Comisaría de Bancalari, dado que había sido robado pocas horas antes ese mismo sábado. El vecino atacado fue trasladado al Hospital San José, donde se le realizaron las curaciones correspondientes. Afortunadamente, según se informó, los dos disparos que recibió presentaban también orificio de salida, por lo que no le generaron lesiones de complejidad y ya recibió el alta. Al mismo tiempo, personal policial tomó conocimiento que al Hospital también había ingresado el delincuente herido en la zona del abdomen. Entonces, pudo ser detenido e identificado. Y aunque no se conoció su identidad, trascendió que se trata de un delincuente con antecedentes penales, que se encontraba "evadido" de la Unidad 41 del complejo carcelario de nuestra ciudad (nunca regresó tras disponer de un beneficio de "libertad transitoria"). En tanto, los investigadores continúan relevando pruebas y testimonios del hecho para hallar a su cómplice. A su vez, autoridades policiales consultadas sobre este hecho remarcaron la importancia de no comprar mercadería de dudosa procedencia y recomendaron evitar este tipo de transacciones. En este caso en particular, las consecuencias fueron realmente graves.

LOS DELINCUENTES SE MOVILIZABAN EN UN FORD ORION QUE TENÍA PEDIDO DE SECUESTRO PORQUE HABÍA SIDO ROBADO HORAS ANTES EN BANCALARI.



Un delincuente está en grave estado tras un tiroteo en un intento de robo frustrado en Villanueva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: