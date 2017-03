En un intenso juego, se impuso anoche por 81 a 70 sobre el elenco nicoleño y así se quedó con la segunda posición de la Zona Norte "D" de este Provincial de Clubes. De esta manera, definirá como local el repechaje por el boleto a Cuartos de Final. Así como lo hizo en la primera fase, en esta segunda etapa del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana volvió a tener una segunda rueda impecable. Porque luego de vencer a Presidente Derqui y Juventud de Cañuelas, anoche dio cuenta de Regatas de San Nicolás y, de esa manera, se aseguró el segundo puesto de la Zona Norte "D" y la ventaja de localía para definir el repechaje que podría darle el pasaje a los Cuartos de Final de este certamen que conduce al Torneo Federal. Todo esto lo consiguió ayer, en su gimnasio de Chiclana 209, en un partido que se jugó con un clima intenso por la presencia de un nutrido grupo de simpatizantes del elenco nicoleño. Y el juego se calentó todavía más en el inicio, cuando rápidamente fue descalificado el pivot Diego Ferrero por recibir dos faltas técnicas. Sin embargo, a pesar de esa baja, Regatas se mostró más firme en la primera mitad, especialmente en el segundo cuarto, cuando estableció un parcial de 24-12 para irse al descanso largo con una ventaja de 13 puntos (42-29). Por entonces, el interno Sebastián Andollo (14) y Fernando Ríos (12) comandaban la ofensiva nicoleña ante un Ciudad que no se encontraba colectivamente. Pero todo cambió para el Tricolor a partir del tercer cuarto, porque ajustó su defensa (fue clave el regreso de Mauro Corvalán para contener a Andollo) y empezó a encontrar fluidez en ataque. Sumó el propio Corvalán, siguió aportando Matías Nieto y aparecieron los hermanos Iglesias desde tercera dimensión (entre Eliseo y Damián anotaron siete triples a lo largo del juego). Entonces, el CCC no sólo redujo a dos (55-53) la diferencia en esos diez minutos, sino que logró sostener el envión en el último cuarto, en el que convirtió 28 puntos (5 triples) para cerrar el juego sin mayores inconvenientes, a pesar de los reclamos de la parcialidad nicoleña que obligaron a la intervención policial para evitar incidentes. Una noche redonda para Ciudad, que justificó su triunfo desde lo colectivo, pero con puntos altos también en varias de sus individualidades. Porque Matías Nieto volvió a ser su goleador con 21 puntos; porque los bases Eliseo y Damián Iglesias hicieron un aporte significativo (25 puntos entre ambos); y porque Mauro Corvalán, a pesar de anotar poco (8), fue gigante para solidificar la defensa en el segundo tiempo. Ahora, los dirigidos por Esteban Sánchez esperan la confirmación de la Federación de la Provincia para conocer si terminaron en la 5ª o 6ª posición de la Tabla General. Dependiendo de ello se conocerá el rival que enfrentarán por el pase a los Cuartos de Final (Ciudad de Saladillo, Atenas de La Plata y hasta el propio Regatas serían las posibilidades). Lo que sí está confirmado es que será en un único partido a disputarse en Campana. Porque así se lo ganó anoche el Tricolor. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (81): Damián Iglesias (11), Francisco Santini (15), Matías Nieto (21), Ezequiel Corvalán (3) y Mauro Corvalán (8) (FI) Eliseo Iglesias (14), Cristian Rossini (2), Julián Maldonado (2), Guido Cadelli (3) e Ignacio Novoa (2). DT: Esteban Sánchez. REGATAS (70): Iván Zuelgaray (11), Fernando Ríos (18), Matías Aluchón (8), Sebastián Andollo (16) y Diego Ferrero (0) (FI) Ramiro Cruz (0), Lucas Martínez (0), Valentín Ingrata (9), Martín Ríos (8) e Ignacio González (0). DT: Pablo Dastugue. PARCIALES: 17-18 / 12-24 (29-42) / 24-13 (53-55) / 28-15 (81-70). JUECES: Gabriel Del Favero y Leonardo Corzo. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

Con un gran segundo tiempo, el CCC dio vuelta el partido y se quedó con un triunfo clave. FINALIZÓ LA SEGUNDA FASE Con los partidos disputados anoche, culminó la segunda fase de este Torneo Provincial de Clubes. Los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros se clasificaron a los Playoffs. Los cuatro mejores avanzan directamente a Cuartos de Final, mientras que los restantes ocho definirán en repechaje los otros cuatro boletos a esa instancia. RESULTADOS 6ª FECHA ZONA SUR "A": Independiente (Tandil) 80-64 Unión y Progreso (Tandil) ZONA SUR "B": Los Andes (Punta Alta) 79-81 El Fortín (Olavarría) INTERZONAL SUR: Ateneo (Punta Alta) 66-78 Racing (Olavarría) ZONA NORTE "C": Central Buenos Aires (Zárate) 89-96 Somisa (San Nicolás); Gimnasia (Pergamino) 74-67 Los Indios (Junín). ZONA NORTE "D": Juventud Unida (Cañuelas) 76-102 Presidente Derqui; Ciudad de Campana 81-70 Regatas (San Nicolás). ZONA NORTE "E": Independiente (Z) 82-72 Lobos AC; Ciudad de Saladillo 76-70 Atenas (La Plata) POSICIONES ZONA SUR A: 1) Independiente (Tandil), 20 puntos; 2) Unión y Progreso (Tandil), 17.5 puntos; 3) Ateneo (Punta Alta), 12.5 puntos. ZONA SUR B: 1) Racing (Olavarría), 19 puntos; 2) El Fortín (Olavarría), 16.5 puntos; 3) Los Andes (Punta Alta), 13 puntos. ZONA NORTE C: 1) Somisa (San Nicolás), 20 puntos; 2) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 18 puntos; 3) Central Buenos Aires (Zárate), 14.5 puntos; 4) Los Indios (Junín) 14, puntos. ZONA NORTE D: 1) Presidente Derqui, 20 puntos; 2) Ciudad de Campana, 18 puntos; 3) Regatas (San Nicolás), 16.5 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 12.5 puntos. ZONA NORTE E: 1) Independiente (Zárate), 18 puntos; 2) Atenas (La Plata), 16 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 15.5 puntos; 4) Lobos Athletic Club, 15 puntos.

CON 21 PUNTOS, MATÍAS NIETO VOLVIÓ A SER EL GOLEADOR DE CIUDAD.



Básquet:

Con un gran segundo tiempo, Ciudad venció a Regatas y aseguró la localía para el repechaje

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: