A los periodistas y editores

En una conferencia realizada en la Online News Association (ONA15) Richard Gingras, dice a los medios: "Ya no os sirve vuestra marca, necesitáis todas las vías para llegar al lector" Parecería un poco extemporáneo usar esas palabras hoy, de una conferencia de casi dos años atrás, pero mantienen su actualidad, dada la poca importancia que le siguen dando los responsables de la emisión de las noticias a la fidelización de los lectores. Hoy es más necesario que nunca pensar, cuando se está escribiendo la noticia, que su posterior edición, debe ser usada en la mayor cantidad de medios posibles, para poder llegar verdaderamente al lector, por ello sus contenidos deben adaptarse a la prensa escrita, radial, por imágenes e internet. Debemos recordar sus palabras: "no somos los creadores del contenido, sino los que llevamos a la superficie el mejor periodismo". Se debe considerar que el paradigma de creer que "los lectores confían en nosotros porque somos nosotros" ya no existe. El hermanamiento que hay entre los distintos medios difusores de noticias, implica que para lograr ser "formadores de opinión", hay que considerar que un contenido se crea una vez y debe ser distribuido en todo el universo de la información. Se ha escrito que los usuarios de la web, ya no visitan las "homepage" por la puerta de entrada, entran por la ventana del baño. Hoy se puede conocer cualquier noticia o información poniendo una simple palabra que la identifique en algún buscador. En los mayores eventos mundiales de periodismo online hay mesas redondas, talleres prácticos y conferencias donde se debate acerca de las tensiones que se producen entre los medios clásicos y las empresas mediáticas virtuales. El negocio de la información de todos los medios, se basa en la confianza de los lectores. Si se comparte un objetivo común entre los medios y el ecosistema, va a ser dinámico, acompañando los cambios que se producirán con la interacción de la información. Se debe tener siempre presente que hoy el receptor interactúa con el emisor de la noticia. Los periodistas deben tener conocimientos de tecnología y los medios deben ser buenos contando historias y aprender a usar la tecnología para compartirla. El editor que usa mayor cantidad de avances tecnológicos disponibles es el que logrará una mayor inserción en el mercado de su producto. Uno de los factores que se debe tener muy en cuenta es no caer en la crisis de la web móvil, evitando los diseños poco atractivos, lentitud de carga y la demasiada publicidad invasiva, que es lo que aleja a los usuarios de los contenidos. En este sentido, se está continuamente trabajando para garantizar accesos cada vez más rápidos, que garanticen velocidad a ediciones de medios, sean del tamaño que sean. Los medios y los profesionales de la comunicación social, no pueden hacerse a un lado cuando el mundo en su conjunto se abre a experimentar un fenómeno que con Internet a la cabeza recibe diversos nombres que, como sea que se denominen, traen consigo una mochíla de cambios que parece no tener fondo, debido a que continuamente se va alimentando con las interacciones de los usuarios del sistema. (Fuente: Richard Gingras / Raquel Quilez) Julio Carreras jnc44214@gmail.com

