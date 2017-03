La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/mar/2017 El poder político municipal y la legitimidad

Cuando se habla de legitimidad política, se está hablando de una cuestión central en las sociedades. Cuando hablamos de legitimidad política, hablamos de cuáles son los fundamentos teóricos, filosóficos y hasta teológicos que explican porque una persona o un grupo de personas y no otra u otras, toman determinadas decisiones que afectan al conjunto de la población. En las sociedades occidentales modernas es la democracia, es decir, la elección de los representantes por medio del mandato popular, la máxima expresión de la legitimidad política. No obstante, la legitimidad no se acaba en el poder que otorga el "triunfo en las urnas". Una vez que un sujeto asume el cargo que le fue concedido por la mayoría, este debe hacer uso del poder en virtud de representar justamente esa mayoría. Si lo hace, su accionar va a ser legítimo. De no hacerlo, su legitimidad va a ser diezmada. Esto último está sucediendo en Campana. Quienes en las elecciones de 2015 eligieron un nuevo Intendente, lo hicieron otorgándole un mandato elemental; el representar a los vecinos de Campana por medio del sillón de Intendente. Ese mandato se lo otorgaron, si y solo si, a esa persona elegida y nominada Intendente Municipal. Pero resulta que a medida que se iba acomodando la nueva gestión, vimos que quien detentaba el cargo de Intendente Municipal no era (y no es) quien realmente toma las decisiones y, aún peor, la mayoría de estas han ido en contra de los intereses de los vecinos de Campana. La parsimonia por parte del Señor Intendente en cuanto a la instalación de un peaje que divide a la ciudad, o el aumento constante de tasas de parte de la Secretaría de Economía y Hacienda demuestran con claridad en hechos lo que estoy señalando. Esta situación erosionó una parte importante de la legitimidad política que habría recibido el Gobierno Municipal al momento de ganar las elecciones. Pero por suerte para los campanenses, la democracia representativa nos da la posibilidad de construir alternativas periódicamente. En este año, las elecciones legislativas nos posibilitan a los vecinos de Campana el formular una opción que tenga como principal objetivo el defender los intereses de los campanenses; el dejar de lado mezquindades y aspiraciones personales en búsqueda del bien común de nuestra comunidad. De no hacerlo, los riesgos para el conjunto de los vecinos de Campana van a ser muy grandes. El seguir siendo gobernados por personas que no conocemos y a las cuales no se han visto en las listas electorales concierne un peligro que trasciende las diferencias políticas, y que interpela a la responsabilidad de cada uno de los dirigentes políticos. Estoy seguro, no obstante, que el cariño que le tenemos a nuestra ciudad va a prevalecer, y quienes queremos a Campana vamos dar todo por ella. Por mi parte, ese es mi gran compromiso. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro

