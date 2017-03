La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/mar/2017 En campaña

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Es conocido que la recurrente pregunta que le plantean los grandes grupos económicos al presidente Macri se refiere a las posibilidades que tiene Cambiemos de ganar las elecciones legislativas de este año y así poder profundizar el rumbo económico actual que les asegure enormes ganancias, sin importarles en lo más mínimo la suerte de la mayoría del pueblo argentino ni la manera con que se logre el triunfo. Es en este sentido que no debe extrañar que el presidente haya utilizado la formidable tribuna que le brinda el Congreso con motivo de la inauguración del año legislativo para meterse de lleno en la campaña electoral. Más allá de los innumerables análisis que seguramente inundarán los medios de comunicación, le parece interesante a esta columna remarcar algunos aspectos del discurso presidencial. Macri disipó dudas y ratificó el actual rumbo económico, confirmando aquello de que las medidas tomadas y que concitaran fortísimos rechazos por parte de la población, (tarifazos, disminución en la actualización de la jubilaciones, baja del poder adquisitivo de los salarios, etc.) eran necesarias y no errores. Arengó a los argentinos a creer que es el camino correcto. Siendo consciente del constante e imparable deterioro de la situación económica y social de las grandes mayorías y no poder anunciar ninguna medida que, por lo menos, alivie esta situación, se vio obligado a apelar a la fe más que a la razón. Para aquellos que todavía se acuerdan "estamos mal pero vamos bien", le faltó decir que cualquier semejanza con Carlos Saúl Menem es mera coincidencia. Recordando la eficacia de la estrategia de la grieta para ganar en la segunda vuelta del 2015, abandonó la postura de hombre bondadoso, dialogador y fraternal para confrontar despiadadamente contra esa casi mitad de la población que no lo votó en aquella elección. Sabiendo del crecimiento de Cristina Fernández de Kirchner en las encuestas y en paralelo el deterioro de su imagen y la de su gobierno, Macri arremetió contra la ya gastada pesada herencia como si recién llegara al gobierno y no hace y 14 meses y por lo tanto la situación actual es fruto de su propio mérito, mal que le pese. Para ocultar el contrasentido de poner a la educación como eje del crecimiento y negar la paritaria nacional docente establecida por ley y además en línea con aquello de que "ningún maestrito les va a torcer el brazo", se burló de las constantes amenazas que recibe el Secretario General de Suteba Roberto Baradel y su familia, diciendo con sonrisa socarrona que "Baradel no necesita que lo cuiden". Esto es de una gravedad inusitada, porque se supone que el estado debe garantizar la seguridad de todos, de absolutamente todos, sin importar cuán opositores al gobierno sean. Estamos en problemas si queda en manos de un funcionario determinar si es necesario o no. Hubiera sido interesante que explicara por qué no hay plata para aumentar a los docentes y sí para eliminar las retenciones al campo o para rebajar un 98% la deuda que el grupo Macri mantiene con el estado, para citar sólo dos casos. Se notó que el discurso fue elaborado antes de conocerse las cifras de la inflación que desmienten al presidente y de su imputación por el caso Avianca.

En campaña

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: