El discurso de Macri y los números reales

Por Agrupación Encuentro Peronista





El miércoles 1 de marzo el Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, inauguró el 135 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con un discurso de fuerte contenido electoral y sin acompañar sus expresiones con datos numéricos fuertes. Abordó temas como crecimiento, inflación, exportaciones, Plan Belgrano y Coparticipación. "Hace cinco años que no crecemos y no generamos empleo", expresó el Presidente. Los números del actual INDEC, conducido por Jorge Todesca, dicen que crecimos en 2011, un 6 por ciento; en 2013 un 2.41 y en 2015, un 2.65 y caímos en 2012 un 1.02 y en 2014 un 2.51. En 2016 la comparación interanual al tercer trimestre arroja una caída del 3,8 por ciento. En cuanto al empleo privado registrado, según datos del Ministerio de Trabajo Nacional, creció entre noviembre de 2010 y noviembre de 2015, un 7.58 por ciento, con una variación anual acumulativa de 1.47 por ciento. Según la misma fuente entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016 (9 meses) fueron expulsados del mercado laboral 127905 trabajadores. "La inflación -indicó Macri- estará bajo control. Es tóxica y destruye el salario de los trabajadores". Y agregó: "Nosotros la enfrentamos y hoy está en un claro camino descendente". Según el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación en 2016, superó el 40 por ciento. Durante 2015, incluyendo diciembre, mes en el cual hubo significativos aumentos, el incremento en CABA fue del 27.17. Si se toma en cuenta los cinco meses que van de septiembre de 2016 a enero de 2017 (Gestión Macri) la inflación mensual promedio acumulativa fue de 1.86 por ciento, muy similar a la registrada (1.84) entre julio de 2015 a noviembre del mismo años (Gestión CFK). "Las exportaciones aumentaron un 2 por ciento en dólares y 7 por ciento en volumen respecto del 2015", señaló el Presidente. Al respecto el informe de ICA (Instituto Comercial Argentino), publicado por el INDEC, da un incremento interanual de 1.67 por ciento, impulsado fundamentalmente por los Productos Primarios (17.71 %). Como contracara la evolución de las importaciones de productos de origen industrial (MOI), marcan una caída del 6,64 por ciento y la de combustibles de 11.55. "El desarrollo tiene que llegar a todo el país. Con el Plan Belgrano empezamos a saldar una deuda histórica con las provincias del norte", manifestó Macri. Más allá de lo expresado por el Presidente, la ejecución presupuestaria del Plan solo alcanzó el 36.99 por ciento y las transferencias por coparticipación a las provincias del Plan Belgrano, 10 en total, (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del estero y Tucumán), fueron inferiores a las del resto del país. Respecto al 2015 esta región recibió un 26,98 por ciento más, mientras que las tres provincias de la región centro recibieron un 36.47 más, la de la Región Patagónica un 26.68 y la de Región Cuyo, solo Mendoza y San Juan, un 27.08. En otro momento de su discurso Macri señaló: "Comenzamos a devolver a las provincias el dinero que les correspondía para hacer un país realmente federal". En esto los datos estadísticos son contundentes. Luego de 11 años dónde las transferencias por coparticipación crecieron sustancialmente (solo cayeron en 2009 y levemente en 2008 y 2014), en 2016 mostró una caída del 6.60 si no consideramos CABA y de 3.62 si se la tiene en cuenta (Transferencia de la policía) FUENTE: Centro de Economía Política Argentina

