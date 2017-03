NOTICIA RELACIONADA: Se tensa el conflicto docente en la Provincia

Dictaron la conciliación obligatoria, pero los gremios ratificaron el paro Desde el Partido Justicialista de Campana difundieron un comunicado cuestionando la postura de la gestión provincial de María Eugenia Vidal ante el conflicto docente. "Me preocupa ver frenadas las negociaciones y que desde el gobierno estén dando manotazos de ahogado para salir del paso, no solo desde mi posición ideológica, sino también desde mi rol como sindicalista me sorprende ver la forma de tratar el conflicto desde el PRO", señaló el Vicepresidente del partido, Mauro Magallanes. "Tomar con seriedad una convocatoria de voluntarios para entregarles grupos de menores, es, de mínima, temerario. Un docente, antes de estar al frente de un grupo de chicos, se capacita no solo en materias para enseñar, sino en el manejo de grupos, en pedagogía... Acá se pretende sin un mínimo conocimiento sobre la aptitud de un sujeto, entregarle bajo su tutela grupos cercanos a los 25 menores de edad. Es una brutalidad. En el ansia de romper una huelga, ponen en riesgo a los chicos", agregó. Por su parte, la Secretaria de Organización del PJ Campana, Andrea García, señaló: "Esta situación ya va tomando ribetes peligroso. Lo vemos con el tratamiento que dio el propio Presidente sobre la gravísima situación que pasa (Roberto) Baradel (titular de SUTEBA). Es inédito que cuando hay un sindicalista con amenazas sobre su vida y la de su familia el propio Presidente tome a gracia la situación".

PJ Campana: ”El paro docente nos enseña la verdadera cara del PRO”

