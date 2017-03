Cristina Blotta No solo frutas serán nuestras preferidas, también las verduras. Para obtener una buena jalea se hierve la fruta bien lavada cubierta de agua. El líquido obtenido se filtra y se concentra. Si se ha obtenido 10 litros, es recomendable concentrarlo luego se le agrega el azúcar. La cantidad de azúcar es para manzanas verdes y limón por un litro un kilo de azúcar. Pomelo = 900 gramos; Naranja, mandarina = 750 gramos Cuando se agrega el azúcar se cocinará a fuego lento hasta el comienzo de la ebullición, espumando (sacar la espuma, con cuidado porque quema mucho) con frecuencia hasta obtener el punto deseado. ¿Cómo sabemos cuál es el punto justo? Dejando caer una gota de jalea en un vaso de agua, si esta se solidifica es el punto, apague rápido el fuego piense que el metal de la olla guarda calor. Envasar en caliente, en frascos esterilizados, tapar e invertir durante 30 minutos. JALEA DE MANZANAS Manzanas limpias y peladas Azúcar 500 gramos por kilo de líquido Agua , cantidad para cubrir Jugo de limón, dos cucharadas por litro de líquido. ( del agua con la que se cubrió la fruta Lavar, pelar y descarozar las manzanas. Exprimir un limón. Conservar las cáscaras y las semillas del limón colocarlas en una bolsita finita o media de nylon Poner a hervir las manzanas cortadas y colocar la bolsita con las cáscaras y semillas del limón (es el aporte de pectina ). Cocinar a fuego lento hasta reducir la manzana a puré, agregar dos cucharadas de jugo de limón por litro de líquido. Recién añadirle el azúcar. Cocinar hasta el punto de jalea. Envasar caliente en frascos esterilizados, dejando un centímetro de espacio en la cabeza Dejar enfriar tapados al abrigo de corrientes de aire. Para todas las otras frutas la fórmula es la misma , siguiendo el paso a paso de la anterior. El jugo de limón es la clave (pectina) MERMELADAS Seleccionar los frutos. Cortarlos en trozos, eliminando los carozos. Macerar agregando entre 600 y 800 gr de pulpa por kilogramo de pulpa. Cocinar hasta el punto deseado Defectos de las Mermeladas - Si te salió demasiado líquida se debe a falta de pectina. Volver a cocinar agregando una manzana en pedacitos (con cáscara y semillas) -Demasiado sólida o cristalizada: falta de acidez. Cocina nuevamente agregando jugo de dos limones o dos cucharadas de vinagre por kilo de fruta. -Si se enmohece: se debe a la presencia de aire y poca azúcar. Cocinando agregando más azúcar. El envasado, igual que la jalea MERMELADA DE ZANAHORIA Zanahorias chicas Jugo de naranjas o de limón. 100cc por kilo de zanahoria rallada Ralladura de media naranja o limón por kilo de zanahoria Azúcar, 800 gramos por kilo Lavar las zanahorias y pelarlas, luego rayarlas. Pesarlas o medirlas por tazas. Cocinarlas a fuego moderado revolviendo con cuchara de madera. Cuando se ponen transparentes agregar la mitad del azúcar cocinar otro tanto y adicionar el jugo de limón. Agregar el resto del azúcar hasta alcanzar el punto deseado Envasar en caliente. MERMELADA DE TOMATE Tomates maduros Azúcar 600 -700 grs. por kilo de pulpa Clavo de olor, chaucha de vainilla o cáscaras de limones como aromatizante. Lavar los frutos en agua fría, luego ponerlos en una bolsa de red o en otra media corrida. Pelarlos sin cuchillo: se introducen en agua hirviendo durante un minuto y después en agua fría. La piel se ablandó y es fácil pelarlos. Pesar o medir en tazas el producto obtenido después de partirlos por la mitad y retirarles la semilla. Con semilla baja la calidad del dulce. Hay dos variantes en este paso: Cubetear la mitad de la fruta y la otra mitad la hacen puré o simplemente a todo lo convierten en puré. De esta elección dependerá la consistencia del dulce, en el primer caso se morderán trocitos de tomate y en segundo no. El producto obtenido cocinarlo por 10 minutos y recién agregarle la mitad del azúcar necesario junto con los aromatizantes elegidos. Continuar la cocción unos minutos más hasta que el azúcar sea asimilado., revolver constantemente. Agregarle el otro resto hasta obtener el punto mermelada. Envasar en caliente dejando 1 centímetro de espacio de cabeza, tapar inmediatamente con tapas limpias y secas. Esterilizar durante 10-15 minutos para frascos de 450 gramos. Dejar enfriar al abrigo de corrientes de aire. LA BERENJENA. Lo mismo se puede hacer con la berenjena, y para que parezca dulce de higo en vez de cuchara de madera remueva con una ramita de higuera. No olvide de agregar las dos cucharadas de jugo de limón. EL ZAPALLO. Usando cualquier método de los explicados sale bien, puede agregarle nueces comunes o pecan que queda muy bien.







El Jardín que se Come:

Jaleas y Mermeladas (Cuarta parte)

Por Cristina Blotta

