Desde las 17.30, los vecinos podrán disfrutar de una clase gratuita de zumba en el Parque Urbano y, a su vez, colaborar con la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia y el Hogar Ebenezer. El Municipio, con la colaboración de Academia We Dance, invita a los vecinos a participar este sábado del "Zumbathon Solidario". Desde las 17:30, en el Parque Urbano, toda la comunidad podrá sumarse a esta divertida iniciativa que combina deporte, recreación y solidaridad El instructor Ezequiel Suárez y los profes de We Dance presentan una clase al aire libre "a pura zumba" para todo tipo de público. Además, para cerrar la jornada, sonará en vivo Sergio Luis. Los vecinos están invitados a pasar una tarde distinta al aire libre y colaborar con la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia del barrio Los Nogales y el Hogar Ebenezer de La Josefa. Ambas instituciones tendrán a la venta un bono contribución de $30 con importantes sorteos. Según anunciaron, el premio mayor será una estadía en la Costa Atlántica. También contarán con un kiosco de bebidas y helados. Todo lo recaudado durante la tarde será destinado, por partes iguales, a cada una de estas instituciones con el propósito de solventar gastos de comida, útiles escolares y demás materiales. Este "Zumbathon Solidario" es una atractiva propuesta para compartir en familia y con amigos un sábado diferente. Pero es también una maravillosa oportunidad para colaborar con quienes desinteresadamente a diario piensan en el otro.

Hoy, Zumbathon Solidario: una propuesta para divertirse y ayudar

