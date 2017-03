El encuentro se jugará desde las 20.30 en Zárate. En caso de ganar, el equipo de nuestra ciudad se clasificará a la próxima fase. Por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C, Defensores de La Esperanza visitará hoy desde las 20.30 horas a Belgrano de Zárate en Villa Massoni, con arbitraje de Alexis Cabrera (Lobos). El "Verdinegro", que en la última fecha igualó sin goles con Otamendi FC, es líder del grupo con 8 puntos, mientras que el Indio sumó sus primeras unidades en esa misma jornada, con su agónica victoria frente a Sarmiento. En caso de ganar, "el Defe" asegurará su pase a la próxima instancia, aunque el empate también lo acercará mucho a ese objetivo, que podría concretarse mañana domingo, cuando Otamendi FC reciba desde las 17 horas a Sarmiento en cancha de Puerto Nuevo (con arbitraje de Ignacio Pastor). El "Gallito" acumula 4 puntos y está prácticamente obligado a ganar si quiere mantenerse con chances claras de alcanzar la segunda posición. Es que Sarmiento tiene 7 unidades y es el escolta de La Esperanza. En la última fecha, en tanto, se medirán Belgrano vs Otamendi y La Esperanza vs Sarmiento.



Federal C:

Defensores de La Esperanza visita hoy a Belgrano en Villa Massoni

