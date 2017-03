Desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo juegan el primer partido de la serie de Octavos de Final. Luego de completarse la fase de grupos de la Copa Federación Norte "Carlos Caly Tasistro", Atlético Las Campanas comenzará hoy su serie de Octavos de Final cuando enfrente a River Plate de Chacabuco en un partido que se disputará desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo. El conjunto de nuestra ciudad fue 2º en la Zona D con 10 unidades, luego de reunir tres victorias, un empate y dos derrotas (ambas ante La Catedral de Hurlingham). Por su parte, River Plate de Chacabuco terminó en la primera posición de la Zona C con 16 puntos, producto de cinco triunfos y un empate en seis presentaciones. Para definir los cruces, al final de la fase de grupos se conformó una tabla general entre los clasificados según el promedio de puntos obtenidos. Entonces, Las Campanas quedó 15º y por eso debe enfrentarse ahora con River Plate, que se ubicó en el 2º lugar de ese ordenamiento. Luego del partido que se jugará hoy, la serie se mudará el próximo fin de semana a Chacabuco, donde se definirá el equipo que avance a los Cuartos de Final

LAS CAMPANAS BUSCARÁ UN BUEN RESULTADO COMO LOCAL DE CARA A LA REVANCHA. COPA FEDERACIÓN - OCTAVOS DE FINAL . HOY SÁBADO 17:00 hs. Las Campanas (Campana) vs. River Plate (Chacabuco) 17:00 hs. Sarmiento (Zárate) vs. Atlético Pilar 17:00 hs. Rivadavia (San Antonio de Areco) vs. Juventud (Pergamino) 17:30 hs. San Martín (Chacabuco) vs. Huracán (San Antonio de Areco). . MAÑANA DOMINGO 17:00 hs. 9 de Julio (Chacabuco) vs. Mechita (Bragado) 17:00 hs. Social Obrero (Zárate) vs. San Carlos (Capitán Sarmiento) 17:30 hs. Argentino Oeste (San Nicolás) vs. La Catedral (Escobar) 18:00 hs. Deportivo Palermo (Arrecifes) vs. Comunicaciones (Mercedes)



Copa Federación:

Atlético las Campanas recibe a River Plate de Chacabuco

