Federal C:

La Esperanza sumó un punto que lo dejó al borde de la clasificación







Anoche, con un hombre menos, igualó 1-1 con Belgrano como visitante, gracias a un penal convertido por Pablo Godoy en el final del encuentro. De esta manera, se mantiene como líder de la Zona 6 Pampeana Norte con 9 puntos. Esta tarde, desde las 17, Otamendi recibe en cancha de Puerto Nuevo a Sarmiento de Zárate. Sumar. Ése era el objetivo de Defensores de La Esperanza en su presentación de anoche en Zárate, donde enfrentó a Belgrano por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C. Debía sumar para dar otro paso más a la clasificación. Claro: si ganaba, se aseguraba el boleto a la próxima fase. En cambio, si perdía, todo podía apretarse mucho y sembrar dudas. Y el Verdinegro terminó cumpliendo con su premisa. De forma agónica, pero terminó cumpliendo. Es que luego de quedar abajo en el marcador, recién alcanzó el empate en tiempo de descuento, cuando Pablo Godoy transformó en gol el infantil penal cometido por un defensor. De esta manera, los dirigidos por Miguel Ríos y Cristian Tejera se quedaron con un importantísimo empate que los deja al borde de la clasificación y que eliminó a Belgrano de la competencia. Es que al Indio no le quedaba otra que ganar. Y con esa presión salió a buscar el encuentro, que no fue bueno y abundó de las características propias de este tipo de partidos: luchado, trabado, disputado. Sin embargo, Belgrano llegó a la ventaja a los 5 minutos del complemento, cuando Alexis Olsen aprovechó su oportunidad. Encima, en los minutos siguientes, Javier Tejera vio la roja y "Defe" se quedó con un hombre menos. Pero el equipo campanense no se resignó, siguió batallando y en el final tuvo su recompensa, luego de un centro que cayó en el área local y que fue desviado infantilmente con la mano por un defensor. La responsabilidad la asumió Godoy, que no falló y desató la algarabía verdinegra. Es que así, Defensores de La Esperanza quedó a un paso de la clasificación a la siguiente ronda. Incluso, si Otamendi no derrota hoy a Sarmiento de Zárate, ya se habrá asegurado ese ansiado pasaje. SÍNTESIS DEL PARTIDO BELGRANO (1): Nicolás Galíndez; Sergio Salvo, César Machena, Ignacio Fernández, Germán Sotto; Alejo Martinaría, Maximiliano Asencio, Emmanuel Pío, Valentín Gambella; Alexis Olsen y Juan Ignacio Castro. DT: Pablo Benicelli. SUPLENTES: Gonzalo Multedo, Juan Cruz Melgar, Juan Marcelo Cebrian, Pablo Villanueva y Ángel Salvo. DEFENSORES DE LA ESPERANZA (1): Daniel Doello; Tulio Barrios, Miguel Ríos, Nahuel Bardallo, Sergio Robles; Marcelo Dorregaray (Nicolás Giménez), Martín Canale, Ramiro Litardo (Leonardo González); Pablo Godoy, Javier Tejera y Federico Díaz (Jonathan Alejandro). DT: Miguel Ríos y Cristian Tejera. SUPLENTES: Gustavo Bergara y Hugo Andrusyszyn. GOLES: ST 5m Alexis Olsen (B) y 46m Pablo Godoy (DEF), de penal. EXPULSADO: ST 10m Javier Tejera (DEF). CANCHA: Belgrano de Zárate. ÁRBITRO: Alexis Cabrera.

GODOY, DE PENAL, MARCÓ EL 1-1 EN TIEMPO DE DESCUENTO..





LOS TITULARES DEL DEFE ANOCHE EN ZÁRATE PARA JUGAR ANTE BELGRANO.



Federal C:

La Esperanza sumó un punto que lo dejó al borde de la clasificación

