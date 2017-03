Pidieron la elevación a juicio de un capo narco por dos causas radicadas en el Juzgado Federal de Campana

El abogado Carlos Salvatore está acusado de "organizar, coordinar y financiar" las operaciones denominadas "Peras Blancas" y "Membrillo blanco. Actualmente cumple una condena de 21 años por la causa "Carbón Blanco". El pasado 15 de junio, la zona de 25 de Mayo y Paso, donde se encuentra el Juzgado Federal de Campana, se saturó de presencia policial, dado que el Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) desplegaron un importante operativo para custodiar al abogado Carlos Salvatore, considerado uno de los más peligrosos jefes narco del país, quien recibió la condena más alta que se haya dictado en Argentina por un caso de narcotráfico. Ese mañana, Salvatore fue trasladado desde el penal de Ezeiza hasta nuestra ciudad para declarar ante el juez Adrián González Charvay, dado que está sospechado de "organizar, coordinar y financiar" dos operaciones de narcotráfico que se tramitan en el Juzgado Federal de Campana: la denominada "Peras Blancas" (1.200 kilos de cocaína descubiertos en Portugal que habían salido a través de la Aduana Campana disimulados en tambores cargados con pulpa de pera) y otra operación llamada "Membrillo Blanco", desbaratada en mayo de 2008, en Lima, donde se hallaron 235 kg de cocaína en tambores de dulce de pera y durazno. Ahora, y después que la Cámara Federal de San Martín confirme su procesamiento en estas causas, la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad), la Fiscalía Federal de Campana y la AFIP-DGA (porque también está acusado de contrabando agravado) formularon el requerimiento de elevación a juicio. El escrito, presentado por el Dr Juan María Romero (por la querella, en representación de la AFIP-DGA), señala que "se encuentran reunidos los elementos probatorios suficientes respecto a la situación procesal de Carlos Alberto Salvatore", quien "se encuentra procesado como autor del delito de organización y financiación del tráfico de estupefacientes". La condena de 21 años que cumple Salvatore actualmente es por la causa "Carbón Blanco", por la que fue acusado de asociación ilícita para el contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa disimulada en bolsas de carbón vegetal. En esa causa "Carbón blanco" se estableció que Salvatore aportó dinero y medios para la logística de esas operaciones tanto en Argentina como en Europa. Y que estuvo detrás de todos los detalles para esconder la cocaína en las bolsas de carbón.

EN JUNIO DEL AÑO PASADO, CARLOS SALVATORE DECLARÓ EN NUESTRA CIUDAD ANTE EL JUEZ ADRIÁN GONZÁLEZ CHARVAY BAJO UN ESTRICTO OPERATIVO DE SEGURIDAD. PERAS BLANCAS Según la investigación, Carlos Alberto Salvatore organizó, coordinó y financió el accionar delictivo llevado adelante por la "organización criminal" conformada por Carlos Mario Ruvolo (de nuestra ciudad; quien falleció mientras se encontraba detenido por esta causa), Carlos Alberto Mulé, Fabián Osvaldo Campagna, Hugo Gabriel Nieves Otero y Ariel Gustavo Spadoni, quienes participaron del contrabando de 1200 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza a territorio portugués para ser distribuido en el continente europeo. La carga, que fuera disimulada en el interior de tambores que contenían pulpa de pera, fue secuestrada tras controles practicados por autoridades aduaneras portuguesas en el 12 de diciembre de 2012. Tras las tareas investigativas de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, los acusados fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín (sentencia que a la fecha no se encuentra firme): Carlos Alberto Mulé recibió la pena de 9 años de prisión, y Hugo Gabriel Nieves Otero, Fabián Osvaldo Campagna y Ariel Gustavo Spadoni, 12 años de prisión. MEMBRILLO BLANCO El 15 de mayo de 2008, en un galpón de la localidad de Lima (Zárate), se secuestraron 235 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iban a ser enviados a Europa para su comercialización, luego de ser acondicionados en diversos tachos con pulpa de pera también hallados en el lugar y a través de la simulación de una operación de exportación de dicha mercadería. Por esta maniobra, el Tribunal Oral Nº 2 de San Martín condenó a Héctor Daniel Schaín de la Lastra a la pena de 6 años de prisión y también a Juan Carlos Rivero (4 años), Vanesa Cecilia González (2 años), Leandro Núñez (2 años) y Jorge Sáez (2 años). EN DICIEMBRE LE RECHAZARON EL ARRESTO DOMICILIARIO En diciembre pasado, luego de estar cinco meses internado en el Sanatorio Los Arcos por su condición de paciente cardíaco de alto riesgo, Salvatore sufrió un nuevo revés judicial, cuando se le negó el arresto domiciliario. "Entendemos que la permanencia del imputado en su domicilio particular importará mayor riesgo para su salud que su alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal I, pues no caben dudas de que la atención que recibirá en el penal es mucho más completa que la que pudiera tener en su domicilio". señalaron los jueces federales de Chaco Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y Aldo Alurralde. En su amplia habitación de Los Arcos, Salvatore prácticamente se atrincheró durante esos cinco meses posteriores a declarar en Campana. Los primeros informes periciales indicaban que lo más probable era que partiera de allí rumbo a su coqueto chalet de Belgrano. Sin embargo, aunque estaba custodiado las 24 horas por tres agentes penitenciarios, logró hacerse de un teléfono celular. Pero fue descubierto por la Justicia. "La conducta adoptada por el imputado no se compadece con la que debe tener quien pretende sera acreedor de este beneficio (prisión domiciliaria). Su incapacidad para cumplir las reglas que imponen el régimen penitenciario y la facultad de disposición que conserva sobre las estructuras de poder de las que formó parte, le permitieron acceder a un artefacto de teléfono celular aún encontrándose bajo el control y la custodia del personal penitenciario designado", dijeron los jueces en la resolución que le negó el arresto domiciliario.





Pidieron la elevación a juicio de un capo narco por dos causas radicadas en el Juzgado Federal de Campana

