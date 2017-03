Vecinos solidarios entregaron más de un centenar de mochilas y kits escolares

Nucleados en el espacio ciudadano "Vamos Campana", a través de la campaña "Vamos las Mochis" reunieron a vecinos que necesitaban estos materiales con voluntarios independientes que contaban con la capacidad de ayudar. La campaña "Vamos las Mochis", impulsada por el espacio ciudadano Vamos Campana, llegó a su fin posibilitando la entrega de más de cien kits escolares y mochilas a vecinos con necesidades. La particular iniciativa se destacó por la participación de vecinos independientes quienes entregaron con sus propias manos la ayuda a sus pares, de cara al inicio del ciclo lectivo. De esta manera, se encontraron beneficiarios y padrinos, quienes pudieron conocerse y trazar lazos para seguir en contacto a futuro. Carlos Rodriguez, quien hizo las veces de vocero en representación de los integrantes de Vamos Campana, destacó la tarea del grupo: "A todos nos une lo mismo: un inmenso amor por nuestra Ciudad, y el compromiso de contribuir a una vida mejor, para quienes la habitamos. Desde hace más de un año estamos trabajando en distintos proyectos, que esperamos poder implementarlos cuando la comunidad así lo decida. Pero nuestra impronta de trabajo, moviliza a su vez un motor solidario que ha dado forma a este proyecto, "Vamos las Mochis", que finalizamos superando nuestras expectativas". Por otra parte, explicó que "esta entrega es una mínima ayuda. Sabemos que no es nuestra obligación asumir esta responsabilidad que es exclusiva del Gobierno, de garantizar la educación de todos nuestros chicos, pero debemos reconocer el esfuerzo de quienes compraron los kits y las mochilas. Las diversas posibilidades de los padrinos, hicieron que cada mochila no sea idéntica en su contenido. Sin embargo, queremos destacar algo en común: el espíritu voluntario de quienes eligieron ayudar a un igual". "Esta iniciativa nos permite encontrarnos como vecinos" agregó uno de los referentes del espacio ciudadano. "Une a quienes necesitan ayuda para hacer frente a los elevados costos que existen al enviar un chico a la escuela, con aquellos que voluntariamente se comprometieron para darle una mano al prójimo. Así de simple, nosotros solo fuimos intermediarios entre unos y otros". A la hora de los agradecimientos, desde Vamos Campana incluyeron por igual a beneficiarios y padrinos. "Por confiar y creer. Dos valores que resultan difíciles en los tiempos en que vivimos. Porque la mentira y el oportunismo suelen atentar contra éstos. Al haber puesto su necesidad en nuestras manos, como también los recursos para poder ayudar, nos sentimos orgullosos y esperanzados de cara al futuro, sabiendo que nuestro proyecto es el suyo, el de todos. Lo mejor para Campana estará siempre en su gente. Nadie mejor que un campanense para entender los problemas de la Ciudad, y conocer el camino correcto para resolverlos, sin mayores intereses que el bien común" finalizó.

BENEFICIARIOS Y PADRINOS EN EL ACTO DE ENTREGA.





Se entregaron kits ára primaria y secundaria





Un salón repleto que juntó a beneficiarios y voluntarios, por un mismo fin.



Vecinos solidarios entregaron más de un centenar de mochilas y kits escolares

