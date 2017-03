La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/mar/2017 El Panóptico:

Más vocación, menos vacaciones

Por Fabiana Daversa







La palabra proviene del latín vocatio, que significa llamado divino. Consiste en una inclinación profunda a realizar una actividad que, lejos de ser mundana, se ve inspirada por una fuente espiritual que lo pone en el sendero del bien común. A su vez, la palabra talento tiene su origen en el vocablo griego talantom, que los romanos supieron incorporar siglos después como talentum, que quiere decir, en ambos casos, habilidad específica. Es una capacidad intelectual particular que provee a quienes la poseen de un plus para su ejercicio. De hecho se considera el talento como una inclinación que se tiene que cultivar para que alcance su esplendor. O sea que la diferencia entre una actividad que se ejerce vocacionalmente y una para la cuál vinimos diseñados es enorme. El saber popular acuñó que las tres actividades vocacionales por excelencia son el sacerdocio, la medicina y la docencia. El dinero, la fama y los intereses mundanos no deberían ser sus prioridades. Sin embargo, a raíz de lo ocurrido en la última semana, asistimos a la politización fervorizada del gremio docente, que se niega a empezar las clases una vez más , dejando a miles de chicos sin escuela. Panópticos, aunque me considere una defensora a ultranza de la democracia, régimen que se fundamenta en el saber de la mayoría, ante éstos hechos giro el lente y me tomo la licencia del caso para cuestionar el vox populi. Maestros, nuestros chicos necesitan más vocación y menos vacaciones.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



