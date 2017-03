Ante la gran cantidad de despidos y suspensiones en el sector industrial, por ejemplo: Atanor, Quipro, Atucha, Siderca, Atma etc. Agravados por políticas llevadas adelante por este gobierno como: la apertura indiscriminada de importaciones o quita de aranceles a las mismas, acuerdos refrendados con el sector industrial que no fueron cumplidos y considerando que el modelo económico cierra con endeudamiento externo, achicamiento de la economía y exclusión, suba indiscriminada de tarifas y baja de salarios, generando en el último tiempo 300 mil despidos y suspensiones, es que el PJ Campana adhiere a la marcha del próximo 7 de marzo en defensa de la industria Nacional y el trabajo Argentino convocada por la CGT a la que se suman cámaras empresarias, sectores sociales, estudiantiles, distintos sectores políticos, fundamentalmente gente independiente que harán una convocatoria histórica que Macri tendrá que escuchar. "No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan" PARTIDO JUSTICIALISTA CAMPANA

Solicitada:

Partido Justicialista Campana

