No hay sociedad que pueda mantenerse al margen de la problemática docente. Porque en definitiva, se trata de la educación. Del futuro de nuestros niños, y el de nuestro País. Más allá de los intentos del actual Gobierno de reducir el objeto de conflicto a una mera puja salarial, o intentar brindarle un trasfondo político partidario haciendo eje en el gremio que representa la voluntad de los educadores, los docentes enfrentan sobre todo y en esencia a la falta de apoyo nacional a la educación pública. El lunes 5 y el martes 6 del corriente mes, el paro se constituye como una acción de protesta frente a la decisión ilegal del Ministerio Nacional de desentenderse de la situación educativa de todo el país y no fija el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para garantizar la posibilidad de pago de las provincias que no llegan con sus presupuestos a cubrir los porcentajes necesarios. Por otro lado, tanto autoridades de Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires han tenido reuniones con gremios docentes sobre la cuestión salarial, partiendo del límite del l8 % dividido en cuotas a lo largo del año. Paritarias que no lo son, con techo que en nada refleja la situación actual y que no reconocen la disminución del salario real que se produjo en el 2016. La gobernadora de nuestra provincia decidió amenazar con la convocatoria de "sesenta mil personas" para ocupar los espacios de los docentes en las escuelas. Cuando sus propios funcionarios le advirtieron sobre la ilegalidad de esa medida, se dedicó a aclarar que dicho apoyo escolar se realizaría en centros comunales y clubes. Un nuevo intento de correr de eje la problemática original, y la cuestión de fondo. La actitud demuestra el desconocimiento absoluto del valor y la importancia de la formación docente. Los profesorados de enseñanza del nivel de jardín de infantes, educación primaria y secundaria tienen una duración de 4 años e incluyen práctica de enseñanza coordinada y asesorada por docentes especializados y del área. Parece que este gobierno considera que invertir en la educación pública es un gasto absurdo. No dan valor a brindar ese espacio a todos los argentinos, especialmente a los más humildes quienes no pueden acceder por razones económicas, cada vez más graves, a la enseñanza privada. Por muchos años la educación pública ha sido la más valiosa de nuestra nación. Acompañamos la lucha de quienes buscan sostener esa característica valiosa de la historia argentina.

Tu voz tiene Banca:

Un país sin educación, es una Nación sin futuro

Concejales FpV-PJ

