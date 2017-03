Creer, hacer. Estar

P U B L I C







Romina Buzzini

Hola, buen domingo, hoy me pareció oportuno compartir con uds. un pensamiento o tal vez una sensación que vengo sintiendo y no deja de sorprenderme, leo a diario declaraciones de sindicalistas o referentes políticos de distintas extracciones sumamente alarmantes sobre la situación política de nuestra ciudad, en las cuales no solo hacen análisis catastróficos y desestabilizadores sino que también ponen en duda la legitimidad de nuestro intendente. Entonces es ahí donde vuelvo a preguntarme una vez más que pasa con la responsabilidad que debemos demostrar como dirigentes, sobre todo cuando escribimos en los medios o hacemos notas dando nuestras opiniones. Porque la verdad que cuando leo que muy sueltos de cuerpo opinan sobre el conflicto docente sentados frente a un escudo que representa al partido que gobernó la provincia de Buenos Aires por mas de 25 años y si tenemos en cuenta que esta problemática desgraciadamente no es nada nueva para los bonaerenses salvo cuando el mismo líder sindical que hoy batalla contra el gobierno de Maria Eugenia Vidal arreglaba por migajas en ciertos años claves para el gobierno del FPV del entonces gobernador Daniel Scioli, la verdad resultan ciertamente hipócritas. Pensar que podemos hacerle creer a los vecinos que si votamos en contra de quien gobierna hoy nuestra ciudad eso va a ser que todo cambie, es subestimar y pretender estafarlos, pero lo mas preocupante es el poco espíritu democrático que dejan traslucir, porque los gobiernos se respetan y las luchas políticas se dan aportando ideas y no pretendiendo desestabilizar. En nuestra localidad la mayoría de quienes hoy alzan las banderas de la oposición han formado parte de los gobiernos que se sucedieron los últimos 20 años y que han estado siempre en manos de un mismo partido el PJ - FPV. Entonces leer a sindicalistas que hablan de paritarias y de defender a sus compañeros cuando en los años de la anterior gestión no eran capaces de levantar ni siquiera la voz o ver como ediles que formaban parte del ejecutivo que privatizo el servicio de aguas y cloacas de nuestra ciudad hoy son los primeros que critican la deficiencia de la empresa que ellos mismos contrataron, señores debo decirles que me resultan poco creíbles. Yo no subestimo a nadie y trabajo día a día para dar lo mejor de mi desde el rol que hoy desempeño en esta gestión, tampoco soy obsecuente y con todos aquellos que integramos la comisión directiva damos el debate necesario dentro de la Unión Cívica Radical, sobre todos aquellos temas que sabemos debemos mejorar y se los hacemos saber al Sr. Intendente Sebastián Abella, porque entendemos la política y la gestión con responsabilidad, con compromiso ciudadano, porque respetamos las instituciones y porque tenemos la convicción que este gobierno tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal, va a ir logrando cumplir todos los objetivos que nos hemos planteado y que sabemos son ejes fundamental para seguir creciendo. Sabemos las necesidades de la gente y las preocupaciones que hoy embargan a muchos de los campaneases y procuramos dar respuesta en el menor plazo posible, trabajamos para lograrlo. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos y nos estamos encontrando la próxima semana. Buen domingo. Romina Buzzini rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

