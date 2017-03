P U B L I C



Antes el Gobierno debió emprender alguna de las obras que encara hoy. El ejemplo más concreto que puedo dar es la calle Vigalondo, donde actualmente se está haciendo un bacheo para mejorar la transitabilidad de uno de los caminos con peor estado de toda la ciudad. Y pienso que esta intervención podría haber llegado hace meses, teniendo en cuenta el inminente inicio de clases. ¿El paro docente? Solo lo posterga dos días. La Municipalidad podría haberle dado a toda la comunidad de la Escuela una grata sorpresa en este ciclo lectivo: una Vigalondo reparada por donde circular no sea una odisea cotidiana. Sin embargo, la obra tardó en llegar y se comenzó casi cuando los chicos se están abrochando el guardapolvo. Para colmo de males, me estoy enterando que los vecinos de la zona no han quedado muy conformes con lo que se hizo. El bacheo, dicen, es precario y no soluciona el problema de fondo. Saben que el Municipio tienen planeado repavimentar la Vigalondo, lo han escuchado por aquí y por acá; pero tienen miedo de que se trate de un proyecto a largo plazo, uno de los tantos anuncios que nunca se traducen en realidad y a los que la política los tiene acostumbrados. Al mismo tiempo, consideró que estos retrasos pueden jugar una mala pasada de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre. La gente está cansada: votó a Cambiemos buscando algo diferente pero se encuentra, por lo menos hasta ahora, con más de lo mismo. O incluso, en algunos aspecto -precio de las tarifas de servicios-, peor. Ojo: esto no es una recomendación política o advertencia de ningún tipo. Solo intento poner en palabras lo que se siente en la calle, en cada esquina, en cada vereda. Lugares en los que semana a semana charló con los vecinos y me cuentan su pensar, sus deseos, sus sueños. Aspiraciones a las que el Municipio no para prestarles la atención debida. Por fortuna existe Primero Campana. Para beneficio de los vecinos, que pueden contar con un espacio siempre dispuesto a darles una mano y reclamar junto a ellos. Y para beneficio nuestro, de los militantes vecinalistas, que podemos canalizar nuestras ganas de transformar Campana en una ciudad digna de ser vivida. Ese es nuestro compromiso con vos. Estar. Estar siempre que nos necesites, siempre que algo no marche bien o pueda andar mejor. A muchos los estarás conociendo recién ahora. Son los que salen a la calle cuando hay elecciones. Pero a nosotros nos ves seguido. Siempre. Porque de tu contacto crecemos, nos fortalecemos e imaginamos cómo será la Campana del futuro. Una que tenga a sus vecinos como únicos protagonistas. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





Los protagonistas son los vecinos

Por Carlos Cazador

