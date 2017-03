"Los albores civilizatorios occidentales de nuestro Delta se dieron con gringos arrojados a estas islas sin más recursos que lo puesto y con todo un monte por explorar, donde levantaron palacios. Hoy el panorama es distinto: el monte tiene dueño y nosotros mayormente nos olvidamos cómo crecer con él. Pensar en repoblar el Delta está vinculado directamente a fomentar el trabajo como ancla hacia la estabilidad económica y como lazo invisible de integración comunal, soldando así los rotos eslabones de esa cadena de economías vinculadas de antaño. Y es recordar que el mercado interno perdido somos todos nosotros. Entre otras cosas, apoyando el consumo de productos y servicios isleños mantendremos vivo su patrimonio cultural y quizás el día de mañana podamos también elegir a la Isla como nuestro lugar en el mundo para vivir." La columna de la fecha comienza con el párrafo final omitido por error en la edición en papel del pasado domingo, con la doble intención de seguir indagando sobre este desafío que implica vislumbrar políticas públicas que estimulen nuevamente un crecimiento demográfico en nuestro delta. Y es que el obstáculo histórico que presenta el clásico dilema de qué viene primero, si el huevo o la gallina, debe ser superado. Escudándose en el corto plazo del sentido común, la falta de gente es el primer justificativo para no realizar la inversión pública pendiente en el sector. Normalizando la situación de movilidad y servicios básicos insatisfechos, estimulando el comercio de productos y servicios isleños, generando puestos de trabajo, en el mediano y largo plazo el panorama se volvería promisorio para el sector. Desde ya implica un desafío que quedará en mano de la voluntad política de nuestros representantes y de su capacidad de visión. A pocos días del truncado inicio de clases, que para muchos jóvenes isleños implica por sobre todo romper el aislamiento cotidiano, cabe preguntarnos: ¿Cómo invertir el éxodo juvenil? ¿Cómo frenar este inevitable proceso de jóvenes que abandonan la isla por falta de posibilidades, por no querer seguir el unívoco destino de la madera? El sistema educativo expulsa a quienes no se interesan en perpetuar sus cuerpos en el negocio agropecuario. El sistema económico los reemplaza por hermanos del gran litoral, acostumbrados al trabajo duro en el monte pero que dejan a sus familias en el terruño y en la primera de cambio se vuelven, sin estimular un crecimiento demográfico sostenible en las islas, cuando la creciente mecanización que vive el sector forestal emplea cada vez menos mano de obra. Las aulas comienzan a vaciarse y se sucede el cierre de grados primero, y de escuelas como corolario. Algunos jóvenes que tienen otras posibilidades e inquietudes marchan a la ciudad para estudiar, muchas veces incondicionalmente acompañados por sus familias, como soportes para afrontar este nuevo desafío. Pero no se trata solo del derecho vulnerado a crecer desde el sector insular sino también desde hace unos años quedó limitado el acceso para que los jóvenes de continente puedan acceder a una escuela agraria en isla. A la fecha, si bien no se limita la matrícula, el Estado no cubre ni parcialmente los costos de transporte, debiendo las familias particularmente abonar la suma de mil pesos mensuales para que cada hijo pueda acceder a una educación agraria en isla. Esta situación -con todos los matices y opiniones encontradas que puede presentar- no hace de fondo sino acrecentar el aislamiento del sector y paulatinamente estimular el penoso camino al cierre de aulas y escuelas "por falta de gente". Entonces… ¿Qué viene primero? Junquero Por Fátima Álvarez, desde el río Carabelas Corta juncos y caza nutrias con el agua colgada al garrón no hay invierno no hay verano para cargar el pontón. La nutria sazonará un guiso, el cuero lo va a estaquear y cuando vaya pal´ pueblo pa´ tabaco va alcanzar. El junco extiende en la cancha allí se podrá secar. Lo clasifica, él sabe como lo va a presentar. Así transcurren sus días, sin nada para variar masca tabaco y espera que el sur no vuelva a soplar. Con el pasar de los días pa´ Tigre habrá de rumbear con su trabajo cargado y provista por comprar. Cuando regrese pal´ rancho solo le resta esperar que no halla viento mañana y todo vuelva a empezar.

Más acá del río:

Juventud isleña, el derecho a crecer

Por Matías Barutta

