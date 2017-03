San Petersburgo; Capital cultural de Rusia

Por su importancia y extensión,San Petersburgo es la segunda ciudad de Rusia (cuenta con más de cinco millones de habitantes) y un importantísimo centro histórico, cultural, científico e industrial. Situada en el extremo oriental del golfo de Finlandia (país este último de cuya frontera dista tan sólo 159 km), es capital de la región (provincia) de Leningrado. Es un territorio dominado por los bosques de coníferas que se ven interrumpidos con frecuencia por amplios espacios cultivados de centeno, avena, patatas. San Petersburgo, fundada por el zar Pedro I el Grande en 1703, es una de las ciudades más bellas de Europa. La mejor época para visitarla es sin dudas junio, durante las llamadas "Noches Blancas", ya que el sol no desaparece en toda la noche, pero el otoño tampoco es mal momento. Las hojas de los árboles ofrecen un espectáculo multicolor único y la vida cultural es mucho más intensa que en verano. También el invierno tiene su encanto. Nada más llegar a la antigua capital imperial rusa, lo primero que el viajero debe hacer para tomar contacto es darse una vuelta por la populosa avenida Nevski, la principal arteria de la ciudad. Está siempre llena de gente, da lo mismo la hora que sea o la temperatura que haga. Si se recorre toda entera desde la estación de ferrocarril de Moscú, se atravesarán los principales canales (Fontanka, Griboyédov y Moika) hasta llegar al río Nevá. No podemos dejar de visitar la fortaleza de Pedro y Pablo y remontarnos al pasado:El primer emplazamiento construido por Pedro el Grande fue esta fortaleza de forma hexagonal emplazada sobre una pequeña isla del río Neva, en cuyo interior se pueden visitar algunos de los edificios más importantes de la ciudad. Uno de ellos es la catedral de Pedro y Pablo, con su inconfundible cúpula alargada y dorada, donde se encuentran los restos de la mayoría de los emperadores y emperatrices rusos. Una de las fotos más típicas de San Petersburgo. También es visita obligada la Iglesia de la Sangre Derramada: esta iglesia es la típica construcción del cristianismo ortodoxo ruso, una de las religiones oficiales en el país. Es una de las imágenes con que se relaciona a Rusia, aunque la más conocida es la de Moscú. Se llama así porque se erigió en el lugar en que fue asesinado Alexander II en 1881.Su forma y sus colores son una buena excusa para recorrerla y sacarle fotos. Además, caminar por sus alrededores es un interesante paseo para descubrir algunos de los canales de la ciudad. Otro de sus principales atractivos es sin dudas el Museo del Hermitage, conocido por todos, y tal vez uno de los museos más grandes del mundo. El Hermitage ocupa cinco edificios unidos (el Palacio de Invierno, el Teatro de Hermitage, el Hermitage Pequeño, el Hermitage Viejo y el Nuevo Hermitage) que forman un hermoso conjunto arquitectónico.Actualmente el Hermitage atesora más de dos millones y medio de objetos culturales y artísticos de los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el siglo XX. Igual que en el metro de Moscú,el metro de San Petesburgo es el más profundo del mundo. Fue abierto en el año 1955 y muchas estaciones, fueran construidas como "palacios para el pueblo" y tienen una decoración majestuosa (mármol, mosaicos, esculturas. Al andén se baja por unas escaleras mecánicas muy largas (algunas hasta 100 metros). En verano, sin dudas una visita obligada es a los parques y fuentes de Peterhoff, una impresionante residencia veraniega zarista. Preferiblemente viajando hasta allí en un barco rápido por el Golfo de Finlandia. En medio de los parques está el Gran Palacio, que también merece la pena ser visitado. Y por supuesto, como en casi todos los destinos que uno viaje, no podemos dejar de probar la comida rusa tradicional en alguno de los restaurantes locales. Sobre todo, las sopas Borsh, Soliánka, ensaladas típicas, "pelmeni", "blinis" (crepes), ternera "Stroganoff" u otros platos rusos que le puede aconsejar la gente local. También hay algunas bebidas típicas, como "Kvas" (una bebida típica sin alcohol), la bebida caliente antigua "Sbiten", cerveza local y vodka. La mayoría de las bebidas se puede encontrar en restaurantes, tanto como en cualquier supermercado. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Por Lic. Guillermo Ceballos

