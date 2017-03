P U B L I C

"Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana. Una gran sombra rodeará la espera donde no volverá la primavera..." -- Alfonsina Storni "Letanías de la tierra muerta" Una profética Alfonsina escribió estos versos en 1920. El cambio climático ya lo estamos viendo y en el 2030 (dentro de 13 años!) uno de cada tres habitantes de la Tierra no tendrá agua suficiente para beber (ni hablemos de bañarse lavar ropa, etc.) En África la gente está muriendo de sed, no ya de hambre ¡de sed!. Pero aquí, mientras, estamos deforestando locamente para cultivar soja transgénica y trigo idem, responsables del desarrollo de todo tipo de intolerancias alimentarias (al gluten por ejemplo). Seguimos empeñados en el uso y abuso de combustibles fósiles que contaminan altamente los mares y playas del mundo están "plastificados", atiborrados de residuos plásticos cuya única forma posible de "degradación" es fragmentandose en partículas a lo largo de cientos de años. En otro orden de cosas, se magnifican y exaltan las bondades de la tecnología y el mundo virtual pero con el abuso de Internet, la gente está perdiendo valores éticos, habilidad manual y capacidades neurolinguísticas, de abstracción y percepción. Las cuatro neurolinguísticas que habría que superar para generar un cambio de paradigma Urgente! son: IGNORANCIA, INDOLENCIA, INDIFERENCIA e INTERESES CREADOS. Bioqca Mónica A. Rimoli Postgrado Ayurveda

Ayurveda y Salud:

Sustentable Mente

Por Bioqca Mónica A. Rimoli

