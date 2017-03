Ante los desbordes que vemos a diario en el comportamiento de adolescentes y jóvenes en nuestro entorno, la familia y los padres no nos podemos desentender, "La formación integral de los niños ha de verse como un privilegio", "pero también como una responsabilidad" La educación empieza en el hogar, donde podemos y debemos, inculcarles moral, no ser violentos, el respetar, modales (buenos días, permiso, por favor, gracias), humildad, ser solidarios, honestidad, no mentir, no robar, ser responsables, y no querer delegar esto a los maestros en las escuelas. "LA CASA, es la PRIMERA ESCUELA" Un niño que no se haya educado bien, será el día de mañana una persona conflictiva y a la cual le costará adaptarse a cualquier circunstancia arruinando su propio futuro. Lo más importante; entender que es nuestro deber educarlos terrenalmente y guiarlos también espiritualmente, así dice la Palabra del Señor en La Biblia: A los Padres; Efesios 6:4 "Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor" Proverbios 22:6 "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él" Y también dice a los hijos; Proverbios 1:8-9 "Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre; porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello" Proverbios 3:11-12 "Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido" Proverbios 15:5 "El necio desdeña la corrección de su padre; pero el que la acepta, demuestra sensatez" Pero para que el hijo escuche y nos tome en cuenta, los padres debemos dar la instrucción y dirección, sabiendo que la mejor manera de enseñar es la de predicar con el ejemplo. Los niños rápidamente perciben si sus padres practican o no lo que enseñan. Esforcémonos cada día en cumplir nuestras responsabilidades como padres, cuidemos de ellos adecuadamente, y no olvidemos que: La enseñanza de valores, orden, tradición y conductas, es otro ingrediente esencial en la crianza de los hijos. Y que importante es la enseñanza de la disciplina. Hebreos 12: 5 Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él; porque el Señor al que ama, disciplina. Los niños son una bendición de parte de Dios. Ser padres tal vez sea una de las más grandes responsabilidades que podamos tener en esta vida, y puede traernos las más grandes recompensas. Salmos 127:3 "He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre." La Biblia enseña que para Dios, los hijos son herencia que custodiar, para Jesús son almas que salvar, para la iglesia son un ministerio que atender, y para los padres un tesoro confiado por Dios que ha de ser custodiado, formado y protegido. Si somos padres eficaces, nuestros hijos pueden superarnos y lograr muchas más cosas que nosotros. Este es un verdadero honor para cualquier padre o madre, y una meta muy valiosa a lograr. Con la ayuda y guía de Dios, se puede, nuestros hijos nos lo agradecerán cuando crezcan. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Los padres y sus hijos”

Por Luís Rodas

