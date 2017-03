El concejal Hugo Gigena planteó el tema a través de las redes sociales. Afirma que es necesario "hacer municipios mas cercanos a la gente, con mas llegada y mas inclusivos". "Habria que ir pensando", escribió el concejal radical Hugo Gigena en su cuenta de facebook. Se refería a un debate velado, reservado y siempre postergado: La independencia de Los Cardales de Capilla del Señor. En muchos sentidos ambas localidades se comportan como si fueran independientes. En principio la idiosincracia de las dos comunidades son muy distintas. El capillero, como localidad cabecera del partido, intenta reservar para sí la potestad del poder centralizado. El cardalero, sintiendo esto todos los días, raramente respeta esa paternidad y se mueve de manera autogestiva y primereando. La convivencia no está exenta de tensiones. Pero en definitiva, no hay dudas que Gigena se animó a escribir lo que muchos comentan, y propuso lo que mas les gusta a los radicales: debatir. Dando argumentos a su patriada, Gigena afirma que es necesario "hacer municipios mas cercanos a la gente, con mas llegada y mas inclusivos". Enseguida, sostiene que "la independencia de Cardales tambien seria la independencia de Capilla del Señor. Estamos a una distancia en la que todo se concentra en una de las ciudades, dejando a la otra, siempre dependiendo de la primera". La eficiencia del estado se potencia cuanto mas cerca se está de la gente y sus necesidades, destaca el concejal, y finaliza su breve escrito sentenciando que "todo se puede mejorar y lo único que se necesita es tirar propuestas y analizarlas en el marco de la independencia y el crecimiento, en funcion de dar mejores servicios y con politicas mas coherentes en general". A poco menos de un mes del inicio del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante y en un año político condimentado con las elecciones generales de octubre próximo, Gigena tira la primera piedra marcando el rumbo. Y en política esto es un capital muy importante: el politico en minoría no busca lograr siempre la victoria en los debates y las votaciones, pero sí busca influir en los temas que componen la agenda.



Exaltación de la Cruz:

¿Cardales independiente?

