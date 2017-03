Rincón Tuerca

P U B L I C





E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com CORRER: Día por medio se lo puede ver correr por las arterias de nuestra ciudad a Miguel Parra que con un atuendo muy particular se está preparando para ir a correr una competencia en Capital Federal donde nos enteramos que es un maratón y el muchacho se tiene fe. FUTURO: La señorita quiere finalmente correr una vez mas y está bregando para que en la familia no le compliquen su futuro deportivo. Desea volver al karting y espera que se pongan de acuerdo para poder arrancar la temporada. ARRANCA: Este fin de semana arranca el campeonato del Rally de la Costa Atlántica y los hermanos Emma confirmaron que serán de la partida con tres autos comenzando el calendario en la ciudad de Balcarce lugar que ya conocen los representantes de nuestra ciudad. SUMARSE: No muchos saben que Gonzalo Conti quiere sumarse a la categoría GT 900 en esta temporada y lo hará con un Fiat 600 con lo cual el auto radio control pasará a un segundo plano. El robusto piloto se muestra muy entusiasmado. COSTOS: Los que conocen la interna del equipo de karting dicen que Ferrand está un poco desorientado con los costos que le implica correr cada competencia que desarrolla y viene evaluando como va a continuar de seguir este tema económico. Que no cunda el pánico Marcelo! ARMAR: El "Pipi" Acosta sigue armando ciclomotores de competición y esta temporada es probable que arme a tres pilotos sus productos para la alta competencia. Don Juan Manuel como siempre atienden su taller de la calle Colón. FECHA: El TC viene de correr en Viedma y casi los 30.000 espectadores ya dieron lugar a los organizadores de esta carrera arreglar para el año próximo otra fecha de la categoría que el mismo presidente Hugo Mazzacane ya le confirmó el retorno de la máxima a este trazado sureño que respondió a las expectativas planteadas. ENCUENTRO: Se viene un encuentro de automóviles en la Costanera de Zárate organizada para el venidero 19 de Marzo organizado por el Zárate Auto Moto Club y estará arrancando desde las 12 del mediodía. PRIMERA: El Campeonato Argentino de Karting por decisión de sus dirigentes estará arrancando el próximo 14 de marzo en la provincia de Chubut que será la primera de las tres fechas que se correrán a lo largo de esta temporada. INCORPORAR: Con las ganas de siempre Yamil Bottani sigue armando su chasis adquirido en su momento con el cual aún no tiene definido si va a sumarse a la Clase A del Regional o se incorporará al TC Bonaerense en la Clase Light donde pareciera que sería su destino. Aún también tiene su Chevy para la GTA del Regional. HERMANOS: Aunque aún no se dijo públicamente es probable que uno de los tres hermanos Suarez deje de correr en karting esta temporada. En los próximos días habrá novedades sobre la dinastía Suarez. CALIENTE: Las altas temperaturas calaron fuertemente en el taller de la calle Maipú donde abrieron hasta los ventiles de los baños, es que el motorista se le hizo difícil soportar con su robusto físico este caliente verano. A tal punto que dejaron de trabajar y se retiraron. No contaban con su astucia! CHORIPAN: En el último encuentro de motos de colección y antiguas realizado frente al museo del automóvil se pudo ver un choripan donde tanto Moreira como Fornari se los vio trabajando en dicho lugar tratando de cocinar a los chori con mucho glamour. HACER: A girar y a girar le dijeron a Mateo Benitez y en eso anda el pibe que se sumó al karting este año tratando de hacer y lograr tener experiencia ante la llegada del campeonato de la categoría Kart Plus que lo tendrá como protagonista. VOLVER: Luego de un tiempo prolongado se lo puede ver vinculado al mundo del automovilismo a Héctor Vaccarezza que todos los jueves por la noche se encuentra en el museo Manuel Iglesias donde está abocado a una Sub Comisión que trabaja para una determinada área. El "Gallego" volvió a un viejo amor. AÑO: En nota televisiva Juanjo Tártara dejó en claro que este puede ser un buen año para los chasis del Regional y que se trabajó mucho para tal logro en orden conjunta con los actuales dirigentes de la Categoría y aclaró que no es, ni se siente, un dirigente del automovilismo. TRABAJOS: Los hermanos Zanini están desarrollando algunos trabajos en la Cupecita adquirida para tener todo bien encaminado para cuando llegue la próxima carrera donde los representantes de Zárate serán de la partida junto a los compañeros zarateños que tomaran parte de tal competencia. ABUELO: El abuelito Rubén Fernandez está más que contento con la posibilidad de volver a correr en los chasis del TC Regional. La idea es como invitado en alguna competencia junto a su hijo Gastón y ya en la familia le aconsejaron bajar unos kilitos. Mirá vos! CARPA: Todo está encaminado para empezar el campeonato en la Clase A del TC Bonaerense con la Cupecita pero lo que más le preocupa a papá Galliano es que vayan a la carrera todos los componentes del equipo porque sino tiene que armar la carpa con su señora Laura y dicen que Don Marcelo ya no está para estos emprendimientos. La gente que es mala y comenta! RELACION: Luego de algunos acontecimientos vividos en su momento y tras no llegar a un acuerdo la relación entre ambos dirigentes del Autódromo de La Plata y la Categoría Turismo Pista a lo largo de este año no correrán en el autódromo platense al no quedar de la mejor manera. FACEBOOK: Seguí toda la actividad autovilística las 24 horas por nuestra página de facebook "Rincón Tuerca" con la información internacional, nacional y zonal. CARGO: Como venimos anunciando en esta sección siguen los trabajos en el auto de Lucas Dobladez donde se avanzó bastante y Rubén Alfonso tiene a su cargo los compromisos asumido para la planta impulsora la cual está ya en el taller con todo listo para sumarse a la categoría Alma. LEVA: Con la leva que le entregó Vicky Bardon el piloto de Zárate ya armó su karting y José Vasquez está arrancando en la categoría de Entre Ríos donde ya viene participando desde algunas temporadas. Dicen en el equipo que "Hielito" se tiene mucha fe para este año. DIVIDIR: Continuando con la categoría de la provincia de Entre Ríos ahora se dividió y una de ellas tomó la determinación de correr en solo dos kartódromos. El de Gualeguaychú y el de Gualeguay. INTENTAR: Quien está intentando sumarse a esta categoría entrerriana es gastón Gasperini que está evaluando si podrá ser parte de la misma por una cuestión reglamentaria y el tri campeón de la Kart Plus se estará definiendo por estos días por las cuestiones económicas dado que allí no le interesan los juegos de artificios. LISTO: Bruno Aleotti tiene armado y listo para correr el Falcon para el TC Mouras que está guardado en su taller. La idea de Bruno es poder alquilarlo con atención en pista si así lo desean. MOTORES: Daniel Berra atraviesa un buen momento desde su condición de motorista y a los cinco motores que hay tiene en el Turismo Carretera se van a agregar dos más para otros equipos que requieren de sus servicios para la misma categoría. CONFIRMAR: Lo que desde Diciembre venimos anunciando en esta sección Sebastián Abella confirmó por estos días que será parte de la carrera del TC en Agosto cuando en el autódromo capitalino festeje sus primeros ochenta años de vida con la competencia de los mil kilómetros donde Gabriel Ponce de León lo invitó para correr con su Falcon. VISITAR: Aún no está definido el futuro deportivo de Ricardo Trouboul que aún no visitó a su motorista quien tiene a cargo su planta impulsora como tampoco habló aún con "Chicho" Bianchi por el tema del chasis, lo que puede estar marcando que no va a arrancar el año. PENSAR: El zarateño Cristian Montironi piensa en continuar corriendo otra temporada en la categoría Kart Plus pero irá evaluando sus tiempos personales para definir en qué fechas del calendario estará presente en la clase potenciada. CAÍDA: Tras la carrera del Letuke en Villa Gesell en la categoría Enduro Trial en el puesto Vigesimo segundo con caída incluida entre los setenta participantes de esta categoría. CUARTO: En cuanto al mejor argentino clasificado en la categoría Pro fue el riojano Dario Arcos con la Susuki que le arma y prepara Carlos Debesa en otro buen trabajo en esta competencia de la costa atlántica, quedando cuarto. PRESENTE: Diego Lacognata estuvo presente en esta competencia donde parte de su equipo viajó hasta la costa Argentina pero finalmente no fue de la partida cuando todos se pensaron que el representante de Zárate llevó hasta la moto y se decidió dejar todo guardado para pasar a ser un espectador más que presenció dicha competencia. PINTAR: Los actuales dirigentes de la Categoría Alma pintaron totalmente la sede Luis Altuna días atrás lo que provocó que la misma además de tener otro color se muestre muy bonita. Los socios y pilotos agradecidos. DOS: Los dos clios para la Clase Dos del Turismo Nacional están para alquilar y listos para correr. Ambos están en el taller del equipo Río de la Plata en la provincia de Córdoba y pertenecen al piloto local Federico Panetta. SEGUROS: Todas las mañanas tempranito salen a caminar Jorge y Lilian recorriendo las arterias de nuestra ciudad y da gusto verlos deslizarse atravesando la plaza Eduardo Costa. Es que ambos se sienten seguros de tal emprendimiento porque los Massantti son deportistas natos y amantes del mundo tuerca. ATENCIÓN: El oriundo de Olavarría Martín Saba se está sumando a la Categoría Alma en esta temporada con la atención del auto por parte de Juan Sbarra donde estará participando en la Clase Copa Master, la intención del ex gordo es poder hacer toda la temporada. KART PLUS: La Categoría de Karting está arrancando su campeonato este fin de semana en el Kartódromo de Zárate donde desde las diez de la mañana a rrancan con su espectáculo. TC BONAERENSE: El comienzo del calendario se está concretando durante este fin de semana en el autódromo de Baradero con todo el parque que siempre lleva la Categoría.Desde las diez de la mañana dan comienzo a su propuesta automovilística. ROTAX BS.AS.: Esta especialidad del Karting está dando inicio a su certamen durante este fin de semana en el Kartódromo Argentino anclado dentro del predio del autódromo Galvez. CENA: La que realizó días atras Alejandro Ferraro que presentó su auto para el Rally Federal en el Club Puerto Nuevo rodeado del afecto de familiares, amigos y sponsor. SERA CIERTO?: Que hasta que se acrediten los cheques recibidos por parte del piloto para quien le arma el auto no van a trabajar en el mismo para no volver a tener los inconvenientes de años anteriores.

Rincón Tuerca

