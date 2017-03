La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/mar/2017 Básquet:

El CCC enfrentará a Ciudad de Saladillo en el repechaje







Será a un único partido, a disputarse en Campana, por el boleto a Cuartos de Final del Torneo Provincial de Clubes. Finalmente, tras algunas dudas sobre el sistema de ordenamiento final, la Federación bonaerense difundió la Tabla General de la segunda fase del Provincial de Clubes y entonces quedó confirmado que Ciudad de Campana enfrentará a Ciudad de Saladillo por el repechaje a Cuartos de Final. Esta instancia se definirá en un único partido que se disputará en el gimnasio de Chiclana 209, dado que el CCC finalizó en la quinta posición de la Tabla General mientras que Ciudad de Saladillo se ubicó 12º, entrando como segundo mejor tercero tras ganarle 76 a 70 a Atenas de La Plata en la última fecha jugada el viernes. Esa misma noche, el Tricolor derrotó a Regatas de San Nicolás por 81 a 70 y de esa manera se aseguró la ventaja de localía para el repechaje, independientemente de quien fuera su rival. Los otros tres cruces que tendrá este repechaje serán Gimnasia de Pergamino (6º) vs Atenas de La Plata (11º); Independiente de Zárate (7º) vs El Fortín de Olavarría (10º) y Unión y Progreso de Tandil (8º) vs Regatas de San Nicolás (9º). En tanto, Presidente Derqui (1º), Independiente de Tandil (2º), Somisa de San Nicolás (3º) y Racing de Olavarría (4º) evitaron el repechaje y ahora esperan por los ganadores de estos cuatro duelos para completar el cuadro de Cuartos de Final. En esa instancia ya se jugarán series al mejor de tres partidos (con ventaja en la definición para el mejor clasificado) y los cuatro vencedores disputarán un Final Four en el gimnasio del equipo mejor ubicado de la Tabla General. Allí, entonces, se definirá el ascenso al Torneo Federal (ex Liga B).





TRAS GANARLE A REGATAS, CIUDAD TERMINÓ EN LA SEXTA POSICIÓN DE LA TABLA GENERAL.



