Al final, la AFA también suspendió la fecha de la B Metro y la Primera C

En cambio, sí arrancó la Primera D, porque es la única categoría amateur. Al final, después de interminables idas y vueltas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también suspendió el reinicio de los campeonatos de la Primera B Metropolitana y la Primera C. En principio, tras las negociaciones del viernes, los clubes de estas categorías se iban a presentar con juveniles, pero finalmente eso no sucedió, dado que pasado el mediodía de ayer se confirmó la postergación de la fecha. Así, el certamen de estas dos categorías recién se reanudaría el próximo fin de semana, al mismo tiempo que lo harían la Primera A y el Nacional B si es que los jugadores cobran el dinero adeudado y se levanta el paro convocados por Futbolistas Agremiados. En cambio, la Primera D sí retomó ayer su campeonato, dado que se trata de una categoría amateur, no profesional. Y lo hizo con dos partidos: la victoria 2-1 de Yupanqui sobre Central Ballester; y con el empate 1-1 entre Argentino de Rosario y Muñiz. La fecha de la Primera D continuará el martes con otros dos partidos: Deportivo Paraguayo vs Victoriano Arenas y L.N. Alem vs Juventud Unida. Mientras que el miércoles concluirá con cuatro encuentros: Ituzaingó vs Puerto Nuevo, Lugano vs Atlas, Centro Español vs Liniers y Claypole vs Lamadrid. MARCHI Y LAMMENS El secretario general de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi, dijo ayer que del viernes al sábado nada ha cambiado y que desea más que nadie que se reanude la actividad en la que está involucrada mucha gente, pero que "así no se puede seguir". Y aclaró que el mayor problema no es del ascenso "sino de la primera". "Hay diez clubes de primera que no pueden arrancar su actividad porque les deben mucho a sus jugadores. El 3 de enero nosotros ya manifestamos que no se podía jugar", dijo Marchi a radio La Red. "Todos estamos de acuerdo con jugar pero primero hay que pagar", agregó. En tanto, el titular de San Lorenzo, Matías Lammens, le pegó duro al gobierno, al que acusó de extorsionar a los clubes y de haber tenido "más injerencia en el fútbol que el gobierno anterior".

Al final, la AFA también suspendió la fecha de la B Metro y la Primera C

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: