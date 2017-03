La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/mar/2017 Masivo paro y movilización docente en todo el país









NOTICIA RELACIONADA: Docentes locales se plegaron a la jornada de protesta En la primera jornada de la huelga de 48 horas, miles de maestros y profesores marcharon hasta el Ministerio de Educación para exigir la paritaria nacional y reclamar contra el techo de 18% que busca imponer el Gobierno. Los gremios docentes de casi todo el país -las clases solo arrancaron en San Luis y Santiago del Estero- iniciaron este lunes 48 horas de paro en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional y en contra del tope de 18% que intenta imponer el Gobierno a la suba salarial. En ese marco realizaron un acto frente al Ministerio de Educación del que participó también la CGT. La movilización de CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA partió desde el Congreso Nacional hasta la sede de la cartera de Educación, donde los secretarios generales docentes y Carlos Acuña (uno de los secretarios de la CGT) lanzaron duras consignas contra la gestión presidencial. Sergio Romero, titular de UDA, sostuvo que "este Gobierno se autoinflingió el paro" y anunció que "si no hay solución" harán "un nuevo paro de 48 horas". "Tenemos que lograr que el presidente despierte y ponga en valor a la educación y a los docentes. Los invito a que recapaciten", asestó Romero. Además, dijo que denunciarán al ministro Esteban Bullrich por los delitos de abuso de autoridad y no cumplimiento de los deberes de funcionario público, por no convocar a la paritaria nacional. En el inicio del acto, los docentes afirmaron que el paro "es político" porque busca "cambiar esta política" que propone el Gobierno. "Creo que va ser una gran marcha y un paro total. Esperamos que el gobierno escuche y que convoque a la paritaria nacional", afirmó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en diálogo con el programa "Mañana Sylvestre", que se trasmite por Radio 10. Por su parte, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, confirmó en declaraciones a la misma emisora que este martes se reunirán los gremios para evaluar "cómo sigue el plan de lucha". Roberto Baradel dijo que el "paro es masivo en todo el país" y que la adhesión a la medida de fuerza es del 90% en todo el país. El primer plano de la marcha fue compartido con el secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky y los titulares del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba-Ctera) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Roberto Baradel y Eduardo López, respectivamente. A la movilización se sumaron los estatales afiliados a ATE que por la mañana realizaron un acto frente al ministerio de Trabajo de la Nación en la avenida Leandro Alem 650 y que hoy también iniciaron una huelga de 48 horas en rechazo del 18 por ciento de aumento salarial ofrecido por el Gobierno y en defensa de los convenios colectivos de trabajo. Ayer temprano, ATE con la Conadu Histórica y la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) cortaron el tránsito en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Córdoba como parte de la jornada de protesta del sector. También el lunes, pero a partir de las 7, militantes de MST interrumpieron el tránsito en solidaridad con la huelga docente en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao, desde donde más tarde se sumaron a la marcha de los trabajadores de la educación.

LA MULTITUDINARIA COLUMNA DE DOCENTES LLEGANDO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.





LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NUESTRA CIUDAD LUCIERON CERRADAS, CON CARTELES QUE EXPLICABAN LA ADHESIÓN AL PARO DOCENTE. Macri: "Ese camino lo hemos explorado y no funcionó" El presidente Mauricio Macri lamentó este lunes, al inaugurar el ciclo lectivo en la localidad jujeña de Volcán, "que muchos hayan elegido "el oportunismo" de un paro al cuestionar la huelga docente, y consideró que esa medida fue "probada durante décadas y no dio resultado", por lo que llamó a "dialogar y encontrar soluciones concretas". "Lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro, ya hemos probado décadas haciendo paros y cuál ha sido el resultado: cero", dijo el mandatario. "Ese camino lo hemos explorado y no funcionó", continuó el jefe de Estado, y agregó: "Vayamos por el camino de sentarnos en una mesa, a dialogar y encontrar soluciones concretas para que mejore realmente la forma en que educamos a los chicos".

