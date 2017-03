La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/mar/2017 Hoy marchan las centrales obreras





La CGT y las dos CTA se movilizan en Buenos Aires. Habrá réplicas en todo el país, incluida Campana. La CGT y las dos CTA marcharán hoy en todo el país para repudiar las políticas del Gobierno de Mauirico Macri y, tal como se adelantó ayer, anunciar la fecha del paro general. Los gremios y movimientos sociales que participarán en la marcha comenzarán a concentrarse desde las 11 para llegar al Ministerio de la Producción, donde se instalará el palco para el acto central. También habrá otros puntos de manifestación en diferentes zonas del centro porteño. En Campana, está prevista una concentración en la plaza Eduardo Costa a partir de las ocho horas. PARO INMINENTE Los dirigentes de la CGT volvieron a advertir ayer, como hicieron en varias ocasiones durante los últimos meses, que podrían realizar un paro general a fines de marzo o principio de abril, contra las medidas económicas del Gobierno. La medida de fuerza sería anunciada durante la movilización de mañana. Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que encabeza la central obreral, dijo que "seguramente" la medida de fuerza se anunciará hoy para fines de "marzo, primeros días de abril", según DyN. Al término de la reunión de la CGT en la sede de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Schmid señaló: "Estamos seguros que todos los sectores comparten nuestro diagnóstico" y "hay una gran voluntad de expresar el malestar que hay en vastos sectores de la población". En ese contexto, Héctor Daer, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), sostuvo: "mañana (por hoy) será la marcha y esperamos que el Gobierno rectifique su política económica, si no habrá una medida de fuerza de 24 horas". Por su parte, Pablo Micheli, secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), sostuvo que "va a ser una marcha multitudinaria" y advirtió que "si este gobierno no da respuestas, tiene que haber paro". En declaraciones a DyN, Micheli también dijo que esperan para hoy en la manifestación convocada por la CGT "muchísima gente, y también va a tener presión en las ciudades del país que no pueden viajar a la Capital Federal".

