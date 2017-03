A puro ritmo, el Zumbathon Solidario convocó a cientos de vecinas en el Parque Urbano

La Academia We Dance ofreció una clase gratuita organizada por el Municipio. Mujeres de todas las edades se acercaron a bailar y también a colaborar con dos instituciones de la ciudad. Un sábado a pleno sol fue el marco ideal para una jornada solidaria. En el Parque Urbano, con la organización del Municipio, la Academia We Dance ofreció una clase gratuita de zumba. Bajo el nombre de "Zumbathon Solidario", la actividad tuvo como principal objetivo reunir fondos para el Hogar Ebenezer del barrio La Josefa y la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia del barrio Los Nogales. Allí estuvo el intendente, Sebastián Abella acompañado por el presidente del HCD, Sergio Roses; la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el secretario de Comunicación, Martín Seguin; y la subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Buzzini. A puro ritmo, los vecinos se divirtieron con la clase a cargo de Ezequiel Suárez y sus instructoras. De esta manera, no solo disfrutaron de un entretenido momento sino que también realizaron su aporte solidario. En el lugar hubo kiosco de bebidas y helados y además se vendió un bono contribución. Lo recaudado fue dividido, por partes iguales, para que ambas instituciones solventen gastos del servicio alimenticio, los talles y las demás actividades que se realizan en cada lugar. Sobre el final, se realizaron sorteos con importantes premios y el presidente del HCD agradeció tanto a los profesores de la Academia We Dance como a todas las vecinas que se sumaron a la propuesta. Como "broche de oro", el cantante Sergio Luis puso punto final a una maravillosa tarde a pura música que combinó diversión y solidaridad.

Un público de todas las edades, disfrutó de la propuesta.





Los profes de la Academia We Dance hicieron bailar a todos los presentes.





Una numerosa cantidad de vecinos se acercó a bailar y colaborar al parque urbano.





Roses y Schvartz entregaron los premios a los ganadores de los sorteos.



A puro ritmo, el Zumbathon Solidario convocó a cientos de vecinas en el Parque Urbano

