La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/mar/2017 Federal C:

Otamendi volvió a sufrir a Sarmiento











EL GALLITO VOLVIÓ A SUFRIR A SARMIENTO. El conjunto zarateño se impuso 5-0 en cancha de Puerto Nuevo y nuevamente se mostró superior, como ya lo había hecho en la primera rueda. De esta manera, el equipo del barrio Fonavi aseguró su clasificación junto a Defensores de La Esperanza. En el cierre de la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C, Otamendi FC no encontró respuestas ante Sarmiento de Zárate y cayó sin atenuantes por 5 a 0 en un partido disputado el domingo en cancha de Puerto Nuevo. De esta manera, el Gallito quedó sin chances de alcanzar los primeros dos lugares del grupo, lo que garantizó la clasificación a la próxima instancia del propio Sarmiento y también de Defensores de La Esperanza, que el sábado por la noche había igualado 1-1 ante Belgrano de Zárate, que también quedó eliminado de esta competencia. Como había ocurrido en la primera rueda en Zárate, Sarmiento fue un rival que supo complicar a Otamendi. Y que además supo plasmar en la red la diferencia que mostró en el campo de juego. Aquella vez, le marcó tres goles en el primer tiempo. Y en esta oportunidad, a los 7 minutos ya estaba en ventaja por una definición de Patricio Murinigo. Posteriormente, a los 21, Walter Sampo estiró las diferencias y, a pesar que la visita contó con nuevas situaciones de gol, con ese 2-0 se retiraron a los vestuarios para el entretiempo. En el complemento, el juego perdió intensidad, porque Otamendi buscó infructuosamente ante un Sarmiento que mostró su experiencia y se hizo sólido para evitar cualquier intento de reacción del Gallito. Y con el correr de los minutos, a partir del desordenado adelantamiento del Tricolor, tuvo las opciones para ampliar la cuenta. Así fue que en apenas diez minutos marcó en tres oportunidades para establecer el 5-0 final. Así, el equipo del barrio Fonavi llegó a lo más alto de las posiciones de esta Zona 6 Pampeana Norte con 10 unidades, quedando segundo Defensores de La Esperanza, con 9. Más atrás aparecen Otamendi FC con 4 puntos y Belgrano de Zárate con 3. La próxima fecha, última de esta primera fase, tendrá a Defensores de La Esperanza recibiendo a Sarmiento en cancha de Puerto Nuevo y a Otamendi visitando a Belgrano en Villa Massoni. SÍNTESIS DEL PARTIDO OTAMENDI (0): Juan Zeballos; Pablo Córdoba, Leonardo González, Bruno Tirado, Adrián Merlo; Eduardo Vergara, Carlos Occelli, Matías Silva (ST 19m Ulises Bertuni), Matías Velázquez (ST 32m Juan Leiva); Gastón Rondan y Mauricio Maldonado (ST 12m Carlos Delfabro). DT: Mauricio Torreira. SUPLENTES: Nicolás Sosa y Leonardo Cáceres. SARMIENTO (5): Ariel Juynevich; Leonel Bargas, Franco Vellaini, Manuel Ledesma, Ignacio Boninsegna; Esteban Cevasco (ST 36m Daniel Martinaría), Néstor Fernández, Damián López, Gastón Scisi (ST 22m Daniel Bellizi); Walter Sampo (ST 38m Julio Sampo) y Patricio Murinigo. DT: Osvaldo Diez. SUPLENTES: Iván Abrigo y Franco Falco. GOLES: PT 7m Patricio Murinigo (S) y 21m Walter Sampo (S). ST 35m Walter Sampo (S), 40m y 45m Julio Sampo (S). CANCHA: Puerto Nuevo - local Otamendi-. ARBITRO: Ignacio Pastor.





GASTÓN RONDAN DISPUTA UN BALÓN CON IGNACIO BONINSEGNA, EN UN PASAJE DEL ENCUENTRO DISPUTADO EN CANCHA DE PUERTO NUEVO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA).



Federal C:

Otamendi volvió a sufrir a Sarmiento

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: