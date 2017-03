La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/mar/2017 El Panóptico:

Por Fabiana Daversa









Es un informe internacional que evalúa a cada tres años el sistema educativo de los principales países del mundo. Su sigla proviene de Programme for International Student Assessment. Lamentablemente la Argentina no está siquiera entre los setenta primeros de la lista. El que encabeza las tres pruebas, ciencia, matemática y lectura no es la mediática Finlandia, sino Singapur. El pequeño país cuenta con un poco más de cinco millones de habitantes y se independizó en 1965, habiendo sido un país sin trabajo y con grandes índices de pobreza en el pasado. Le siguen Japón, Estonia, Taiwan, Finlandia, Macao, Canadá, Vietnam, China capitalista y China comunista. Como pueden observar un 80% de la lista proviene de países orientales, que no se caracterizan propiamente por la baja exigencia académica y la libertad de conducta. Otro dato importante: el primero de la región es Chile, que ocupa el puesto 44. Recordemos el lema de su escudo nacional: por la razón o por la fuerza. No estaremos edulcorando demasiado el compromiso de enseñar, optando por la ley del menor esfuerzo?

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



