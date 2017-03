La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/mar/2017 Calendario Maya:

Noche 1 - Energía del Martes 7/3/2017 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





Hoy comienza la trecena de la noche, 13 días para recuperar la capacidad de soñar!!! Sello de la abundancia. El propósito de estos días es soñar para purificar procesos, y poder reconocer la abundancia dentro de nosotros mismos. Enfrentarnos a nuestras sombras, a nuestros miedos, los más profundos, hasta los miedos que tenemos negados, esos que nos paralizan y no impiden seguir adelante. Sello de raza azul, transformadora!días de transformación interna! Generar una transformación en nosotros mismos que provenga de nuestro interior,desde adentro hacia afuera. La oscuridad que nos trae la noche es necesaria para que aparezca la luz, representa el proceso de dormir, y desde donde podemos conectarnos con otras dimensiones mediante el sueño o viaje astral. Cuando dormimos, nuestro cuerpo espiritual, sale del cuerpo 3d para poder resolver las cosas que terrenalmente no pudimos o no nos atrevimos o nos son posibles, el cuerpo físico aprisiona nuestros cuerpos dimensionales, pero a través del sueño salimos de él, a otras dimensiones desde donde podemos hasta conectarnos con personas que no estén más en este plano, el hilo de plata nos mantiene en unión , para regresar a la 3d, para regresar a lo terreno, al cuerpo, a la vida en la tierra. Energía sabia y reservada, guarda distancia y seriedad. No permite que nada de afuera lo invada. La noche es utópica, y nos impregnará de esa utopía estos días.soñar con un mundo mejor. Ojo con la parte destructiva que tiene esta energía,, las indecisiones, blanco o negro, esta o aquella, me quedo o me voy, sigo o no sigo, estos días vamos a vernos en la dificultad de decidir!! Sería interesante que canalicemos estos días los pensamientos y los aclaremos, para no tener que vernos en la disyuntiva de poner todo en un punto o en el otro. Fluyamos haciendo una introspección y conectandonos con nuestro sentir interior y desde alli trabajar arduamente sobre los miedos!! Solta las fobias, y sentite abundante y en conexión con la divinidad, el cosmos, con hunabku!! En comunión con el todo, les deseo los mejores 13 días de conocimiento interno. Lo que deba ser, será!!

