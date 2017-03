La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/mar/2017 Exaltación de la Cruz:

Dibujar para vivir







Sebastián Piriz es dibujante de Comics y trabaja para revistas especializadas de Estados Unidos. Hace pocos meses se mudó a Cardales, donde dicta un taller para formar futuros dibujantes. Sebastian Piriz, tiene 35 años, es dibujante profesional de comics, y logró lo que muchos sueñan: hace años que vive de sus dibujos. Hace pocos meses se mudó a Los Cardales junto a su familia, enamorado de la tranquilidad del lugar, de los cielos infinitos y estrellados, y de los sonidos del campo, que sobre todo en las noches serenas, siguen siendo una sorpresa que la familia disfuta y festeja. Empezando a integrarse a la comunidad que adoptó para vivir, Sebastián comenzó a dictar un taller sobre Comics en el Centro Cultural de Los Cardales. Creyó que en las primeras clases iba a estar solo, pero el día del debut eran 13 los aprendices de dibujantes que lo escuchaban ávidos de anécdotas, y presurosos por pulir el trazo de sus lápices ilusionados. En plan de seducción y con el tono de quien revela un mundo secreto y lejano, Sebastián empezó a contar a sus alumnos como es dibujar por encargue para revistas estadounidenses y participar en publicaciones de los clásicos de las historietas del mundo. "Las editoriales me mandan los guiones y yo tengo que dibujar lo que piden, es un trabajo muy divertido e interesante, pero con tiempos muy pautados y exigencias de estilo también muy estrictas. Todo el intercambio de información se hace por correo electrónico, así que trabajo desde mi casa en mi compu" cuenta Sebastián. "Todavía no soy muy conocido, pero ya hay que gente que me pide trabajos que yo no busqué. Eso es un orgullo muy grande y me indica que voy por el buen camino en mi profesión, confiesa". Terminada la jornada del taller, y ya en charla con La Auténtica Defensa, Sebastián Piriz define su profesión: "somos gente que vive dibujando todo el día desde chiquitos. En casa, en el recreo de la escuela, en el colectivo, en un descando en el trabajo. Dibujamos todo el tiempo." "En algún punto decidimos que ese es nuestro proyecto de vida y empezamos a mandar dibujos a revistas, a editoriales, a algún amigo de un amigo que trabaja en una revista, y a cualquier lado que nos parezca interesante. Si el trabajo gusta, de a poco algunos mensajes reciben respuesta, y un día alguien te contrata y te paga por hacer lo que mas te gusta: dibujar. En el mundo de hoy ese alguien puede estar en Buenos Aires, o en New York, o en Europa. En esta profesión el mundo es digital y no tiene límites." Así, reconoce, "tuve que aprender marketing para hacerme conocer, aprendí a recibir pagos del exterior, a administrar mis tiempos y a organizarme para cumplir con las exigencias de jefes que no conozco personalmente, y a la mayoría jamás los voy a conocer". Pero Sebastián no sueña con ser un artista. "Yo trabajo en comunicación, no soy un artista. El artista hace su obra y el público ve en ella muchas cosas. En el comic tenemos que comunicar algo concreto, si no se entiende lo que quisimos decir entonces no sirve. Hay un guión que tenemos que respetar y nuestro dibujo tiene que potenciar su sentido y reflejar lo que el escritor quizo decir." Con la presencia de Sebastián Piriz, Cardales gana un gran profesional, que además está avido de enseñar su trabajo y revelar el fascinante mundo de Marvel, DC Comics y Star Wars. Sebastián ganó un lugar para vivir que es un sueño, y que además tiene una vida cultural y artística que crece, y ya lo está seduciendo.

Sebastián comenzó un taller en el Centro Cultural de Los Cardales.





"Yo trabajo en comunicación, no soy un artista", asegura sebastián.



Exaltación de la Cruz:

